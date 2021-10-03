Прикарпатські поліцейські розшукують трьох неповнолітніх дівчат (фото)
Правоохоронці розшукують неповнолітніх дівчат, які учора, 2 жовтня, близько 17:30 самовільно покинули Міжрегіональний центр соціально-психологічної реабілітації дітей в Івано – Франківській області с. Мединя та місце перебування їх досі невідоме.
Зниклі:
Попович Катерина Андріївна, 2007 року народження, мешканка с.Лісна Слобідка Коломийського району.
Прикмети: зріст 150 см, фарбоване волосся червоного відтінку, одягнута в джинси, чорний батнік.
Петрачкова Діана Володимирівна, 2006 року народження, мешканка с. Шевченкове Калуського району.
Прикмети: зріст 160 см, волосся довге хвилясте чорне, може бути в окулярах для зору.
Одягнута в світлі джинси, на лівій нозі джинсів вишивка, кросівки червоного кольору.
Солохіна Каріна Віталіївна, 2004 року народження, мешканка с. Новиця Калуського району.
Прикмети: зріст 157 см, худорлявої статури , волосся чорне.
Одягнута в спортивний сірий костюм, білі кросівки.
Якщо ви володієте будь-якою інформацією, яка може сприяти встановленню місця знаходження зниклих дітей, просимо негайно телефонувати на лінію «102» або інформувати відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами: (0342) 79-03-23, 0979765101.
Сектор комунікації поліції Івано-ФранківщиниTweet