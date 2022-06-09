Приїздідь з запасом часу: у Києві на Центральному залізничному вокзалі встановили металошукачі

На вокзалі відтепер будуть перевіряти пасажирів та їхні валізи.

«Укрзалізниця» посилила контроль на вхід на центральному Київському вокзалі, де відтепер будуть перевіряти пасажирів та їхні валізи через металошукачі.

Як повідомляє УНІАН, про це на прес-конференції на Центральному залізничному вокзалі розповів голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.

«Якщо ви пам’ятаєте, то з перших днів війни наші вокзали були найбільш безпечними місцями в країні. Нам вдалося зберегти безпеку, жоден пасажир не загинув і не був серйозно поранений за перші 100 днів війни. Потрібно посилювати заходи безпеки на випередження», — сказав Камишін.

За його словами, у середу, 8 червня, був перший тестовий день, коли було пропущені 7 тисяч людей. Сьогодні – перший робочий. В «Укрзалізниці» за допомогою сестринської компанії — Міжнародний аеропорт «Бориспіль» націлені досягти середнього часу очікування в черзі на контролі до трьох хвилин. А в пікові години — не більше 10 хвилин.

Посилений контроль націлений на виявлення вибухонебезпечних речовин, зброї та інших заборонених для перевезення речей. Так, під час першого дня було виявлено 20 випадків перевезення заборонених речей, з них шість випадків – перевезення зброї.

«Є випадки перевезень боєкомплектів. При чому випадки такі, що люди передавали посилку. Навіть, здавалося, просто їхала жіночка з дитиною, але при цьому передавала кудись посилки і в ній знайшли боєкомплект», — сказав член правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

«Київ генерує приблизно 65-70% пасажиропотоку… А далі працюватимемо відповідно до міст-мільйонників. На кожному вокзалі буде своя технологія, оскільки нам важливо не просто показово встановити рамки, а справді організувати режимну територію», — додав Перцовський.

Також на вокзалі чергуватимуть службові собаки кінологічної служби та допомагатимуть спеціалістам з безпеки проводити заходи з контролю.