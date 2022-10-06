Прокуратура через суд зобов’язала управління освіти виплатити державну грошову допомогу дітям-сиротам з-поміж випускників навчальних закладів

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Суд задовольнив позов Броварської окружної прокуратури, зобов’язавши управління освіти та науки Броварської міської ради виплатити випускникам загальноосвітніх навчальних закладів комунальної власності, які мали статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, одноразову грошову допомогу.

Ювенальні прокурори під час вивченням стану дотримання соціальних і майнових прав випускників з-поміж дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, встановили, що посадові особи відділу освіти у 2019-2020 роках не вжили заходів щодо виплати 13 дітям вказаних категорій належної їм державної грошової допомоги у розмірі не менше 6 прожиткових мінімумів для осіб відповідного віку. На той момент ця сума становила від 12 до майже 14 тис. грн на кожну особу.

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З огляду на порушення законодавства, а також враховуючи неспроможність дітей самостійно відстоювати свої майнові права, на їх захист встала прокуратура.

Наразі завдяки принципової позиції Броварської окружної прокуратури дітям виплатять належну їм матеріальну допомогу.

Київська обласна прокуратура

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