Прокуратура домоглася відповідальності судді, яка ухвалювала упереджені рішення на користь знайомого 

За наполегливої позиції Вінницької обласної прокуратури Крижопільським районним судом Вінницької області постановою від 20.09.2023 суддю одного з районних судів Вінницької області визнано винною у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією (ч. 2 ст. 172-7 КУпАП), та накладено стягнення у виді штрафу.

Справа розглядалася за протоколом Національного агентства з питань запобігання корупції про те, що суддя впродовж 2020 – 2022 років під час розгляду кримінального провадження, в умовах реального конфлікту інтересів, прийняла процесуальні рішення на користь підсудного, з яким перебувала в позаслужбових стосунках.

Не погоджуючись з рішенням суду першої інстанції, відповідачка оскаржила його до Вінницького апеляційного суду, будучи вже на той час обраною на посаду голови іншого місцевого суду Вінницької області.

Суд апеляційної інстанції, зваживши на доводи прокурора про відповідальність вершителів правосуддя перед законом та їхню доброчесність, постановою від 30.10.2023 відмовив апелянтці у задоволенні її скарги, а рішення суду першої інстанції про притягнення її до адміністративної відповідальності залишив без змін.

На сьогодні Вінницькою обласною прокуратурою до Вищої ради правосуддя готується скарга щодо притягнення судді до дисциплінарної відповідальності. А відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» одним з видів дисциплінарного стягнення, яке може бути застосоване до судді, є звільнення з посади.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури