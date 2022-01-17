Прокуратура Харківщини у Верховному Суді домоглась повернення 17 земельних ділянок вартістю понад ₴58 млн.

Верховним Судом задоволено касаційну скаргу заступника керівника Харківської обласної прокуратури в інтересах держави в особі Липецької сільської ради та ГУ Держгеокадастру у Харківській області до приватного товариства та державного реєстратора про визнання недійсними договорів, скасування рішень, повернення земельних ділянок.

Як повідомив керівник окружної прокуратури Олександр Ільєнков, встановлено, що у 2016 році між Головним управлінням Держгеокадастру у Харківській області та товариством з обмеженою відповідальністю було нібито укладено 17 договорів оренди земельних ділянок, розташованих на території Тернівської сільської ради (зараз Липецької сільської ради).



Встановлено, що договори оренди укладені без прийнятого у встановленому законом порядку рішення ГУ Держгеокадастру у Харківській області про передачу земельних ділянок юридичній особі, а також підписані невстановленою особою від імені ГУ Держгеокадастру у Харківській області, тобто мають ознаки підроблення.

Також, з 2016 по 2020 роки орендна плата за використання зазначених вище земельних ділянок від товариства не надходила.

Вказані обставини стали підставою для пред’явлення окружною прокуратурою позову до Господарського суду Харківської області, який у червні 2021 року задоволено в повному обсязі.

Не погоджуючись із вказаним судовим рішенням, товариство подало апеляційну скаргу, яка була задоволена судом апеляційної інстанції.

У свою чергу, обласною прокуратурою направлено касаційну скаргу на рішення апеляційної інстанції до Верховного Суду.

У грудні 2021 року Верховним Судом задоволено касаційну скаргу заступника керівника Харківської обласної прокуратури, постанову апеляційного суду скасовано, а рішення першої інстанції залишено в силі.

Таким чином, за принципової позиції органів прокуратури у володіння Липецької сільської ради повернуто 17 земельних ділянок загальною площею 359 га та вартістю 58 млн грн.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури