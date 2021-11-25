Прокуратура оскаржила умовний строк для водійки, яка збила дітей на пішохідному переході

Дніпропетровська обласна прокуратура оскаржила у Дніпровському апеляційному суді рішення суду першої інстанції, яким жінку засуджено за порушення правил безпеки дорожнього руху, внаслідок чого одна дитина загинула, а інша отримала тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286 КК України).

Вироком Дніпровського райсуду жінці призначено покарання – 4 роки позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки, звільнивши її від відбування покарання з іспитовим строком у 2 роки.

Встановлено, що у квітні 2021 року в с. Братське Дніпровського району жінка, керуючи технічно справним автомобілем «PEUGEOT 308» з перевищенням дозволеної швидкості руху, збила двох 12-річних дітей, які переходили дорогу на нерегульованому пішохідному переході.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди хлопчик загинув, а дівчинка отримала тяжкі тілесні ушкодження.

За матеріалами Дніпропетровської обласної прокуратури