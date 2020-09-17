Прокурора Тернопольской области уволили за пьянство на работе и угрозы подчиненным

Николай Петришин продержался на должности всего три дня.

Нового прокурора Тернопольской области Николая Петришина освободили от должности из-за пьянства на рабочем месте и угрозы работникам прокуратуры.

Об этом сообщает «Центр противодействия коррупции».

«16 сентября в Киеве состоялось заседание дисциплинарной комиссии Генпрокуратуры Украины. Как пишут СМИ, Петрушину рекомендовали подать в отставку. Официальная причина увольнения — это трения с коллегами, а неформальная — пьянка на рабочем месте и ненадлежащее поведение», — говорится в сообщении.

За последние годы у Петришина появилось 2 квартиры, 200-метровый дом в Киеве, земельные участки и 4 автомобиля.

По информации ЦПК, в первый день пребывания в должности новый прокурор устроил пир, на котором заставлял подчиненных обещать «выполнять любые приказы». А если они не будут подчиняться, то пообещал их «еб*ть как тупых свиней».

Днем позже прокурор заявил, что заявил, что никакого пира не было и что он ничего не употреблял.

Свое состояние Петрушин объяснил тем, что у него красивая жена, которая занимается бизнесом. // LB.ua