Прокурори домоглися скасування проведеної з порушеннями закону закупівлі на ₴115 мільйонів

Господарський суд Київської області задовольнив позов Києво-Святошинської окружної прокуратури та визнав недійсним рішення тендерного комітету і договір на закупівлю робіт на суму 115 млн грн.

Встановлено, що комунальне підприємство «Управління капітального будівництва Крюківщинської сільської ради» та приватне підприємство за результатами тендерної процедури уклали договір на виконання робіт із реконструкції загальноосвітньої школи в одному із сіл Бучанського району Київської області. Загальна вартість робіт становить 115 млн грн.

Проте, прокуратура виявила, а Держаудитслужба підтвердила, що тендер проведений з порушенням вимог Закону України «Про державні закупівлі», оскільки замовник обрав переможцем підприємство, пропозиція якого не відповідала тендерній документації. Зокрема, відсутнє підтвердження щодо наявності працівників відповідної кваліфікації, а також досвіду виконання аналогічних договорів.

Реагуючи на порушення, прокуратура звернулася до суду з відповідним позовом, який на теперішній час задоволено в повному обсязі.

Київська обласна прокуратура