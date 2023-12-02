Прокурорка, яка після перевищення швидкості розмахувала перед патрульними «корочкою» і грошима, відбулася доганою

Прокурорку Київської окружної прокуратури міста Харкова Людмилу Тімонову визнали винною у порушенні професійної ектики.

Таке рішення прийняла Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів.

15 червня 2023 року поблизу села Алтестове Біляївського району Одеської області патрульна поліція зупинила автівку. Прокурорка допустила перевищення швидкості руху в зоні дії дорожнього знаку. На цій ділянці дороги дозволялося їхати із швидкістю не більше 50 км/год, а Тімонова їхала з 82 км/год. Правопорушення зафіксоване лазерним вимірювачем швидкості руху транспортних засобів.

Поліціянт пояснив жінці причину зупинки. У вона показала працівнику в розгорнутому вигляді документи на право керування автомобілем, серед яких було її службове посвідчення прокурора та запропонувала на перший раз обмежитись попередженням, що не передбачено санкцією частини першої статті 122 КУпАП. Поліцейський пояснив, що скоєне правопорушення зафіксоване технічними засобами і запропонував поспілкуватися з його начальником.

Тімонова поцікавилась у патрульного про штраф і почула, що він складає 340 грн. Поклавши у документи гроші, прокурорка пішла до інших працівників поліції. Витягнувши гроші, вона показала у розгорнутому вигляді документи, серед яких було її службове посвідчення прокурора, та повідомила, що їй необхідна допомога, кажучи, що їде до своєї доньки, готова сплатити штраф за адміністративне правопорушення, проте непотрібно щоб саме вона була зафіксована, як правопорушник, позаяк вона є держслужбовцем. Працівник поліції повідомив, що таке питання вирішує начальник управління патрульної поліції, але його контактів він не має, і якщо б не засоби фіксації, то вони б її відпустили.

Тімонова начебто поцікавилась, чи можна зафіксувати, що хтось інший був за кермом автомобіля у момент перевищення швидкості, проте їй заперечили, кажучи, що все зафіксовано на відеокамеру. Після цього Тімонов наче знову натякнула, що хтось інший може бути за кермом замість неї і що така людина навіть може прийти і написати про це.

Але працівник поліції відповів, що коли він підійшов до машини, то за кермом була саме вона, а не хтось інший, і це знято на відеокамеру.

У подальшому прокурорка штраф не заплатила і наразі оскаржує у суді рішення поліції. Натомість представник Управління патрульної поліції в Одеській області подав на Тімонову дисциплінарну скаргу, в якій йшлося про те, що прокурорка намагалась втрутитись у службову діяльність поліції і пропонувала внести завідомо неправдиві відомості до документів, а саме вказати, що «хтось інший був за кермом».

Тімонова з такою версією подій не погодилася. Вона пояснила, що перебувала у відпустці і їхала до своєї доньки на випускний у садочку в місті Болград Одеської області, де донька проживає з бабусею, позаяк в місті Харків наразі небезпечно.

Їдучи в далеку дорогу, вона зняла гроші з особистої картки і поклала їх в обкладинку з іншими документами. Цю обкладинку використовує як гаманець і зберігає там банківські картки, гроші, документи, інші особисті речі і документи.

Окрім цього, за декілька днів перед поїздкою, друзі попросили її взяти із собою їхнього знайомого на ім’я Дмитро, який теж мав намір поїхати до Одеси. Як їй пояснили, у Дмитра є посвідчення водія та достатній водійський стаж, а оскільки відстань з Харкова до Одеси складає біля 1200 км, то вона погодилась узяти його із собою.

На дорозі машину справді зупинила поліція. Оскільки технічний паспорт на автомобіль, посвідчення водія, паспорт громадянина України та її службове посвідчення знаходяться в одній обкладинці, то працівникам поліції стало відомо її місце роботи. Вона переконувала, що не приховувала, але й не афішувала свій статус прокурора. Вона вважала, що оскільки це перший її штраф, і вона має менше року водійського стажу, то це нормальне людське прохання застосувати до неї більш легкий вид стягнення, а саме попередження.

Тімонова заперечила, що пропонувала працівникам поліції внести в документи завідомо неправдиві відомості про те, що хтось інший був за кермом, а не вона. За її словами, протягом усієї подорожі вона із Дмитром періодично мінялися за кермом. Приблизно за дві хвилини перед тим, як її зупинили працівники поліції, вона якраз помінялася місцями, тобто Дмитро пересів із місця водія на заднє сидіння, щоб відпочити, а вона сіла за кермо. Тому вона достовірно не знала, хто в момент перевищення швидкості знаходився за кермом – Дмитро чи вона і сказала поліцейським, що хтось інший міг бути за кермом.

Загалом прокурорка була переконана, що не допустила некоректної та непристойної поведінки.

Але Комісія з цим не погодилася. Із відеозаписів нагрудних камер патрульних інспекторів поліції видно, що Тімонова неодноразово пред’являла в розгорнутому вигляді документи на право керування автоомбілем, серед яких було посвідчення прокурора. Тим самим вона дала зрозуміти, що має статус прокурора. Ба більше, вона самостійно декілька разів підтверджувала цей статус працівникам поліції, виправдовуючи своє бажання не бути зафіксованою, як правопорушник. І в цей же час Тімонова тримала у руках гроші, вкладені у документи, також демонструючи їх працівникам поліції, що справило враження на інспектора поліції, наче вона намагається вплинути на нього.

«І хоча вона й перебувала у відпустці, проте її позаслужбова поведінка в цьому випадку є неприпустимою, адже свідчить про зневагу до норм закону і моралі. Водночас такі дії призвели до дискредитації особи прокурора перед працівниками правоохоронного органу, зашкодили її репутації та авторитету прокуратури», — йдеться у рішенні.

Пояснення, що за кермом могла бути не вона, а інша особа, суперечить її попереднім проханням до працівників поліції застосувати до неї стягнення у виді попередження, адже вона фактично погодилася, що особисто скоїла правопорушення. Більш того, на відеозаписі Тімонова жодним словом не обмовилася поліції про те, що незадовго до її зупинки, замінила за кермом мужчину на ім’я Дмитро, з яким нібито їхала.

Прокурорку притянули до дисциплінарної відповідальності і застосували до неї стягнення у виді догани.