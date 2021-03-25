Пропал 25-летний таксист, который повез пассажиров из Воскресенского в Николаев (фото)

Полиция объявила в розыск Эмиля Гулиева

Полицейские устанавливают местонахождение Эмиля Гулиева 1995 года рождения, гражданина Азербайджана.

23 марта на серебристом Daewoo Lanos (госномер АЕ 6264 ИН, возможно на машине имеется гребешок таки) он повез пассажиров из села Воскресенское в Николаев, и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: рост 175-180 см, худощавый, волосы черные короткие, носит бороду. На правой руке татуировка.

Был одет в синюю куртку, темно-синие джинсы, коричневые туфли, темно-синюю шапку.

Полиция просит всех, у кого есть хоть какая-то информация о местонахождении Эмиля Гулиева, звонить по телефонам (0512) 44-68-58, 093-512-89-33, 063-316-79-08 или 102. // Николаевские новости