Провал російської розвідки: керівник Центру протидії дезінформації висловився про наслідки арешту Дурова для Росії

Експерт також впевнений, що арешт Дурова не вплине на роботу Telegram.

Затримання засновника Telegram Павла Дурова у Франції є грандіозним провалом російських спецслужб і може суттєво вплинути на діяльність російської розвідки. Таку думку висловив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, російська розвідка використовує Telegram, зокрема у Франції як для поширення дезінформації, так і для координування виконавців задач російських спецслужб.

“Вся диверсійна діяльність російськими спецслужбами акумулюється через Telegram у Франції. Відповідно у французьких спецслужб є інформація про використання цього сервісу росіянами для такої діяльності”, – зазначив Коваленко.

Тож затримання Дурова, за його словами, прямо вплине на діяльність російських спецслужб зта загалом російську армію.

“Після затримання Дурова є ризик, що Telegram може надати французьким спецслужбам і загалом спецслужбам НАТО і розвідкам інформацію про роботу російських спецслужб в самому Telegram. Плюс Telegram є основним джерелом зв’язку в російській армії і це додатковий ризик для росіян”, – пояснив керівник ЦПД.

Тепер із втратою Дурова у Росії втратили можливості зберігати конфіденційність із використанням Telegram для деструктивних розвідувальних та інших цілей. Крім того, тепер є шанс, що західні спецслужби зможуть домовитись із Дуровим і використовувати цей месенджер проти ворога, зазначає Коваленко.

Експерт також впевнений, що арешт Дурова не вплине на роботу Telegram.

“Навпаки – не виключено що Telegram після цієї історії може стати безпечнішим від російських спецслужб”, – наголосив він. // УНІАН