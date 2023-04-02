Провідник у поїзді чіплявся до пасажирки: в Укрзалізниці відреагували

У потязі «Ясіння – Запоріжжя» провідник чіплявся до пасажирки. Про домагання дівчина написала у своїх соцмережах.

Як на цю історію відреагували в Укрзалізниці, розповість “Дніпро Оперативний”.

На початку березня Ганна Шеремет їхала в потязі «Ясіня-Запоріжжя», вночі дівчина пішла до провідника, аби купити води. Але чоловік почав чіплятися до неї.

«Усе почалося з того, що він зі мною дуже дивно розмовляв, заглядав в очі, посміювався. Спочатку я подумала, що це просто старша людина, можливо, у нього так заведено спілкуватися. Мені це було не дуже приємно, тому я просто ввічливо розрахувалася та розвернулися, щоб вийти. Та раптом я відчула, що щось тягне мій низ футболки, її наче трошки підіймають. А потім він ляснув мене по сідницях», – написала дівчина.

Ганна звернулася написала в чат-бот «Укрзалізниці». Її звернення зафіксували та відповіли, що згодом підійде начальник потягу. Чоловік поставив під сумніви слова дівчини, він постійно її перебивав, перепитував.

Пізніше працівникові винесли догану, яка не передбачає нагального звільнення, хоча Ганна наполягала саме на звільненні.

Укрзалізниця відреагувала на історію дівчини та скерувала звернення до правоохоронних органів, щоб провести детальне розслідування.

«Мовчати про ганебне — не наш підхід. Тільки миттєва реакція та залучення правоохоронців для неупередженого розслідування. Якщо мають місце зневажливі слова, а тим більше дії — вони мають жорстко каратися за Законом. Якщо ні — ім’я та честь нашого співробітника не мають бути предметом хейту в соцмережах. Тож ми запросили якнайшвидшу та ретельну перевірку, чи мали місце ознаки складу правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 153 КК України. Толерантність, якщо підтверджується така поведінка, — нульова», — коментують у компанії.

Поки триватиме слідство провідник буде відсторонений від обслуговування пасажирських рейсів. Також в Укрзалізниці нагадали, що робити у таких ситуаціях: