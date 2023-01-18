Проводили ідентифікацію фрагментів тіл: у ДСНС пояснили, чому змінилась інформація про кількість загиблих дітей у Броварах

“Нацполіція проводила ідентифікацію фрагментів тіл. Саме тому кількість загиблих зменшилась”, – повдіомили у ДСНС.

Станом на 14:00 рятувальники повідомили, що “виявлено 17 загиблих осіб, з них 4 дитини та 9 осіб, які перебували на борту. Травмовано 25 осіб (з них 11 дітей), яких госпіталізовано до лікарень (інформація уточнюється)”.

А вже о 15:00 з’явилась уточнена інформація про те, що “після проведення ідентифікації, на місці падіння вертольоту виявлено 14 загиблих осіб, з них 1 дитина та 9 осіб, які перебували на борту”.

18 січня у Броварах поруч з дитсадком та житловим будинком впав гелікоптер ДСНС. На борту було керівництво МВС у складі опергрупи з 6 людей, а також 3 члени екіпажу.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що серед загиблих в авіакатастрофі у Броварах міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович.

СБУ відкрила провадження, виокремила три версії.

Національна поліція України закликає очевидців авіакатастрофи у Броварах звернутися на спецлінію 102 або підійти до будь-якого поліцейського, який працює зараз на місці події.