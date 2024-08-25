Прихильник «кремлівського» патріархату нардеп Дмитрук втік з України – ЗМІ

Позафракційний народний депутат Артем Дмитрук, який в Україні захищав церкву Московського патріархату, незаконно виїхав за кордон.

Про це повідомляє УП, посилаючись на поінформовані джерела у правоохоронних органах

Дмитрук незаконно покинув територію України у суботу 24 серпня.

За даними, наданими джерелами УП, востаннє законно Дмитрук перетинав кордон України з Молдовою на початку 2023 року і до 24 серпня 2024 року не виїжджав.

Торік 24 січня о 19:41 він повернувся в Україну з Молдови через ПП “Маяки-Удобне” автомобілем Toyota з державним номерним знаком і до неділі 25 серпня за кордон не виїжджав.

Наразі правоохоронці зʼясовують всі обставини незаконного перетину державного кордону.

“Українська правда” намагалась зв’язатися із Дмитруком, але його мобільний номер телефону більше не обслуговується.