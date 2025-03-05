Прикарпатські поліцейські встановлюють місцеперебування неповнолітніх дівчат (фото)

Відділ ювенальної превенції розшукує двох підлітків, які 4 березня пішли гуляти та по даний час місцеперебування їх невідоме.

Зникла – Дубова Катерина, 2010 року народження, жителька Івано-Франківська.

Прикмети розшукуваної: зріст 160 см, худорлявої тілобудови, волосся чорне коротке, носить окуляри.

Одягнена у чорну куртку, широкі світлі джинси, при собі має рюкзак чорного кольору.

Зникла – Стонога Анна, 2010 року народження, жителька с. Хриплин, Івано-Франківської МТГ.

Прикмети розшукуваної: зріст 152 см, худорлявої тілобудови, стрижка коротка, волосся темний каштан.

Одягнена: в чорні джинси з білими вставками, чорні кросівки з білими вставками, чорну куртку, чорний рюкзак «Nike».

Правоохоронці звертаються до громадян та представників медіа, які зможуть допомогти встановити місцеперебування Катерини Дубової та Анни Стоноги або надати іншу корисну інформацію, просимо негайно телефонувати на лінію «102» або інформувати відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами:

+380 (97) 98 32 132;

+380 (67) 497 17 87 ;

+380 (66) 98 97 515.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини