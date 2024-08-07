Притягнуто до відповідальності водійку, яка нетверезою та безправною везла трьох неповнолітніх дітей

Поліцейські відділу реагування патрульної поліції Чернігівського райуправління склали низку адмінпротоколів на 35-річну водійку автомобіля «ВАЗ», яка керувала транспортом у нетверезому стані. В салоні перебували троє її неповнолітніх дітей.

Під час патрулювання в одному з сіл Березнянської громади Чернігівського району увагу поліцейських відділу реагування патрульної поліції привернув автомобіль «ВАЗ», водійка якого була не пристебнута ременем безпеки.

Коли ж патрульні зупинили автівку для перевірки, жінка-водій при спілкуванні виявила явні ознаки алкогольного сп’яніння. При цьому, окрім самої водійки, у салоні перебували троє її неповнолітніх дітей та кума.

На місці події, у встановленому законом порядку, поліцейські провели тест стану правопорушниці за допомогою приладу Drager. Апарат показав, що вміст алкоголю в крові жінки сягав 2,98 проміле – майже у 15 разів вище за гранично допустиму межу (0,2 проміле).

Також виявилося, що жінка не має жодних документів ні на транспортний засіб, ані на право керування ним.

Правоохоронці відсторонили 35-річну жінку від керування автомобілем та склали на неї адміністративні матеріали за низку порушень правил дорожнього руху:

– за частиною 1 статті 130 КУпАП (керування транспортним засобом особою в стані сп’яніння);

– за частиною 2 статті 126 КУпАП (керування транспортним засобом особою, що не має права керування транспортними засобами);

– за частиною 5 статті 121 КУпАП (порушення правил користування ременем безпеки).

Поліція закликає водіїв дотримуватись правил дорожнього руху та не сідати за кермо у стані сп’яніння.

ГУ Національної поліції в Чернігівській області