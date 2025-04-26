Притягнуто до відповідальності жінку, яка слухала російську музику в День жалоби

Інформацію про подію правоохоронці виявили з соцмереж. Так, в деяких телеграм каналах зʼявилось відео, на якому місцева мешканка, перебуваючи на балконі загального користування столичного ЖК, гучно увімкнула та танцювала під трек російської виконавиці.

Все це відбулось в день, коли столиця перебувала в жалобі за жертвами масованої ракетної атаки ворога, що забрала життя 12 людей.

Поліцейські встановили, що на відео – 28-річна мешканка цього ж будинку, яка перебувала в стані алкогольного спʼяніння. Остання під час спілкування із правоохоронцями повідомила, що таким чином розважалась, а про День памʼяті їй нічого не було відомо.

Інспектори поліції провели із жінкою профілактичну бесіду та склали відносно неї адміністративний протокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство).

Відділ комунікації поліції Києва