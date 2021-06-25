Пустощі 6-річного хлопчика призвели до виникнення пожежі

24 червня о 14:43 до Служби порятунку «101» у м. Ічня надійшло повідомлення про пожежу навісу, що в с. Іваниця Парафіївської територіальної громади Прилуцького району.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС.

За викликом на місце події прибуло відділення 13-го пожежно-рятувального поста ДСНС із селища Парафіївка та добровільна пожежна команда ПрАТ «Нива-Плюс». Завдяки спільним діям вогнеборців пожежу о 15:11 локалізовано та о 16:05 остаточно ліквідовано. Вогнем знищено навіс та 1м3 твердого палива. Врятовано поруч розташований житловий будинок та господарчу споруду.

Причиною пожежі послужили пустощі з вогнем 6-річного хлопчика господарів будинку.

Як з’ясувалося, поки дорослі займалися справами, залишений без належної уваги Гліб знайшов запальничку й почав бавитися нею. На щастя, дитина не постраждала.

ГУ ДСНС України у Чернігівській області