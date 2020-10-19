Пьяная «автоледи» с ребенком гоняла по Киеву на Mercedes по встречке

Автомобиль продолжал движение несмотря на то, что на переднем колесе совсем не было резины.

Пьяная женщина с ребенком гоняла по Киеву на Mercedes по встречной полосе.

Запись с камер видеонаблюдения выложила патрульная полиция Киева на своей странице в Facebook.

Недавно вечером патрульные получили вызов на бульвар Перова. На линию 102 обратилось несколько очевидцев того, что по встречной полосе движется автомобиль Mercedes, который совершил ДТП и покинул место происшествия.

Инспекторы быстро обнаружили Mercedes. Автомобиль продолжал движение несмотря на то, что на переднем колесе совсем не было резины. Машину удалось остановить на улице Курнатовского, за рулем находилась женщина с признаками опьянения, а в салоне находился малолетний ребенок.

Водитель не признавала за собой факта нарушения ПДД. На ее взгляд, требования об остановке патрульных были безосновательными.

Женщина согласилась пройти тест на состояние опьянения на месте остановки с помощью прибора «Драгер», результат — 1,6 промилле.

В итоге патрульные составили на водителя протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, приведшее к ДТП), по ст. 122-4 (Оставление места ДТП), по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП и составили постановление за движение по встречной полосе. Инспекторы эвакуировали автомобиль Mercedes на штрафплощадку. // УНИАН