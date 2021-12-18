Пьяный прокурор снес остановку общественного транспорта в Кривом Роге (фото)

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В больнице у прокурора предварительно диагностировали острую алкогольную интоксикацию.

В Кривом Роге водитель Lexus снес часть остановки общественного транспорта. По информации местных СМИ, за рулем был военный прокурор из Одесской области Вадим Лапоха.

Бригада «скорой» подтвердила у водителя Lexus высокое давление / svoi.kr.ua

svoi.kr.ua

Об этом пишет издание Свои. Кривой Рог.

Авария произошла около 21:00 17 декабря. Водитель Lexus не справился с управлением и въехал в остановку. В это время там людей не было.

Свидетели пишут, что виновник ДТП, предположительно, был в нетрезвом состоянии. После приезда патрульных мужчина закрылся в автомобиле и не разговаривал.

Достать из салона транспорта нарушителя удалось только медикам. Бригада «скорой» подтвердила у водителя Lexus высокое давление, которое могло быть следствием алкогольного опьянения.

t.me/svoiKR

t.me/svoiKR

Чтобы не проходить тест на алкоголь, прокурор сделал вид, что заснул в «скорой», а затем требовал, чтобы его госпитализировали.

Патрульные доставили нарушителя в больницу, где у него предварительно диагностировали острую алкогольную интоксикацию. Однако после визита коллеги Лапоха покинул медучреждение.

Журналисты решили проследить за автомобилем, в который сел прокурор. По их словам, водитель транспорта, в котором находился Лапоха, умышленно создавал аварийные ситуации, чтобы убежать.

В конце корреспонденту издания удалось подъехать к авто прокурора, однако мужчина наотрез отказывался от общения. На вопрос, с какой целью Лапоха прибыл в Кривой Рог, тот ответил, что он сейчас не в Кривом Роге. // УНИАН

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