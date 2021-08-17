Пьяный водитель, протаранивший авто в Николаев, оказался следователем райотдела полиции (фото, видео)

Водитель «Хонды», у которого зафиксировали 1,3 промилле алкоголя после ДТП в центре Николаева, оказался следователем.

Об этом «Новостям-N» сообщил источник в прокуратуре.

Водитель Андрей С. занимает должность следователя в Заводском ОП ГУНП в Николаевской области. В распоряжении «Новостей-N» также оказалось видео, на котором видно, как водитель пешком пытается покинуть место ДТП.

Автомобиль Honda Civic указан в его декларации.

Речь идет о ДТП, произошедшем в центре Николаева в субботу, 14 августа. «Хонда» двигалась по проспекту Центральному, со стороны ул. Декабристов, в направлении Малой Морской. За пересечением с ул. Московской водитель потерял управление, «зацепил» стоявший в парковочном кармане «Мицубиси» и врезался в «Форд». От удара «Форд» отбросило в столб.

Оказалось, что в «Хонде» находилась компания навеселе – признаки алкогольного опьянения были и у водителя. Проверка показала наличие в крови 1,3 промилле алкоголя.

Также «Новости-N» показывали видео аварии.