Пять человек погибли в столкновении грузовика и легковушек на трассе Севастополь-Ялта
Серьезная авария произошла на трассе Севастополь-Ялта в Крыму.
Как сообщает телеграм-канал 112, грузовик выехал на встречную полосу и протаранил четыре легковых автомобиля.
Причиной ДТП, указывает канал, стал отказ тормозов у грузового транспорта. После столкновения грузовик съехал в кювет.
По сведениям канала Life Shot, погибли пять человек, включая двоих подростков. Пострадали еще девять человек.
Подробности уточняются. // МКTweet