Пять человек погибли в столкновении грузовика и легковушек на трассе Севастополь-Ялта

Серьезная авария произошла на трассе Севастополь-Ялта в Крыму.

Как сообщает телеграм-канал 112, грузовик выехал на встречную полосу и протаранил четыре легковых автомобиля.

Причиной ДТП, указывает канал, стал отказ тормозов у грузового транспорта. После столкновения грузовик съехал в кювет.

По сведениям канала Life Shot, погибли пять человек, включая двоих подростков. Пострадали еще девять человек.

Подробности уточняются. // МК