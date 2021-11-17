Пятеро детей и их мать погибли при пожаре в Воронежской области РФ

В Воронежской области при пожаре в частном доме погибли мать и пятеро детей.

Об этом сообщили Znak.com в региональном управлении МЧС.

Трагедия произошла утром 17 ноября в селе Костово Ольховатского района. По не известной пока причине загорелся частный деревянный дом, который в итоге обрушился. На пепелище спасатели обнаружили тела шести человек — женщины 1988 года рождения и пятерых маленьких детей.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, криминалисты и сотрудники прокуратуры. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что ранее семья состояла на профилактическом учете.