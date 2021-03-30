Рада ужесточила наказание за нарушение правил пожарной безопасности

Верховная Рада приняла в целом правительственный законопроект № 4157, усиливающий ответственность за нарушение требований техногенной и пожарной безопасности.

Соответствующее решение поддержали 300 народных депутатов Украины на внеочередном пленарном заседании ВР во вторник, 30 марта, передает корреспондент УНН.

Документом предлагается установить минимальный штраф за административные правонарушения, предусмотренные статьями 175 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) и 188-8 (Невыполнение предписаний и постановлений должностных лиц центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику по вопросам надзора и контроля за соблюдением законодательства о пожарной и техногенной безопасности) Кодекса Украины об административных правонарушениях, в размере 510 грн, а максимальный — 8500 грн, что в свою очередь, составляет 5,7% и 95,4% показателя средней заработной платы, установленного в августе 2019-го (8909 грн) соответственно (погрешность до 5%).

Кроме того, предлагается ввести уголовную ответственность за нарушение установленных законодательством требований техногенной безопасности, повлекшее возникновение аварии.

Верховная Рада во вторник также приняла во втором чтении проект закона № 3931, вводящий административную ответственность за создание препятствий для деятельности должностных лиц ЦОИВ, осуществляющего государственный надзор в сфере техногенной и пожарной безопасности, в том числе связанной с проведением проверок. За это решение отдали голос 286 нардепов.

Для справки

По информации, указанной в проекте закона, в течение последних пяти лет в Украине произошло 352 тыс. 838 пожаров, прямой ущерб от которых составили 6 млрд 115 млн 589 тыс. грн, а побочный — 20 млрд 444 млн 158 тыс. гривен. На пожарах погибло 11 тыс. 208 человек, из них — 359 детей, травмированы 7362 человека.

За этот период на предприятиях, в организациях, учреждениях и учреждениях зарегистрировано 11 тыс. 31 пожар, прямой ущерб от которых составил 2 млрд 3 млн 750 тыс. грн, а побочный — 6 млрд 554 млн 282 тыс. гривен.

Что было ранее

В начале марта Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, речь идет о повышении штрафов.

Так, растут размеры штрафов за нарушение правил пожарной безопасности на железнодорожном, морском и речном транспорте за нарушение требований пожарной безопасности, а также за использование пожарной техники и средств пожаротушения не по назначению; за начало работы новосозданных предприятий без зарегистрированной декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства в сфере пожарной безопасности.

Кроме того, увеличиваются штрафы за невыполнение законных требований представителей центрального органа исполнительной власти по вопросам гражданской защиты и контроля за состоянием защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.