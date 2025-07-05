Раптова повінь у Техасі: 24 загиблих, тривають пошуки десятків зниклих дівчаток з дитячого табору

У Техасі триває масштабна пошуково-рятувальна операція після того, як раптова повінь забрала життя щонайменше 24 людей. Доля десятків дітей, які зникли безвісти з літнього християнського табору «Містик» поблизу міста Керрвілл досі залишається невідомою

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВВС.

Трагедія сталася через несподіване підвищення рівня води в річці Гваделупе, яка піднялася на 7,9 м менш ніж за годину. Повінь змила пересувні будинки, транспортні засоби та котеджі для відпочинку, де люди проводили вихідні 4 липня.

Віце-губернатор Техасу Ден Патрік заявив: «Протягом 45 хвилин рівень річки Гваделупе піднявся на 7,9 м, і це була руйнівна повінь, яка забрала майно та, на жаль, життя».

Рятувальні команди досі шукають до 25 дітей, які були серед 750 дівчаток, що перебували в таборі «Містик». Адміністрація табору повідомила, що у них немає електрики, води та Wi-Fi, а «шосе змило, тому нам важко отримати більше допомоги». Пошуково-рятувальні операції, із залученням гелікоптерів, дронів та човнів, триватимуть, доки всіх загиблих та зниклих не знайдуть.

Президент США Дональд Трамп назвав трагедію «шокуючою» та «жахливою», а Білий дім пообіцяв додаткову допомогу. У кількох округах оголошено надзвичайний стан, де змило кілька доріг, а телефонні лінії не працюють.

Суддя округу Керр Роб Келлі пояснив, що причиною відсутності евакуації таборів вздовж річки Гваделупе стало те, що «ніхто не знав, що наближається така повінь». Він також додав, що «у нас немає системи попередження» в цьому районі, і те, що сталося, «набагато перевершило повінь 1987 року», що забрала життя 10 підлітків.

За даними CBS News, Національна метеорологічна служба «не передбачила кількість опадів, яку ми бачили», яка спочатку оцінювалася до 20 см. Офіс шерифа округу Керр порадив мешканцям поблизу водойм переміститися на височину.