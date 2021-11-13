«Рено» полиции и «Мицубиси» столкнулись на трассе Николаев-Одесса: пострадали трое взрослых и двое детей (фото)

Вечером в субботу, 13 ноября, на трассе Николаев-Одесса автомобиль патрульной полиции Renault Duster столкнулся с Mitsubishi.

Об этом «Новостям-N» сообщили очевидцы происшествия.

ДТП произошло на трассе, в районе с. Сычавка. По словам свидетелей, полицейские хотели кого-то остановить, выехали на встречку, где столкнулись с автомобилем «Мицубиси». После столкновения полицейский автомобиль вылетел за пределы проезжей части и перевернулся.

В результате ДТП есть пострадавшие. На данный момент известно о трех пострадавших в «Мицубиси»: женщину и двоих детей 2-х и 4-х лет с места происшествия увезли очевидцы аварии. Водитель полицейского «Рено» также травмирован — есть информация, что его состояние крайне тяжелое. Получила травмы и девушка-полицейский, которая была в «Рено». Полицейских с места ДТП увозила уже «скорая».

На место происшествия прибыло несколько экипажей патрульной полиции, а также бригада спасателей.