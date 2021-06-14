Рідні юнака з Тячівщини, якого знайшли мертвим у річці в Чехії, підозрюють, що його вбили

У Чехії знайшли мертвим 19-річного жителя села Мала Уголька Закарпатської області Петра Майора. Рідні хлопця припускають, що його вбили.

Хлопець зник 1 червня. Петро нібито пішов до невідомої дівчини, після чого зв’язок з ним обірвався.

Через тиждень тіло юнака помітили перехожі у ріці Влтава поблизу плавучого ресторану «Матильда». На місце події прибули правоохоронці і дістали тіло Майора.

Родичі Петра у версію про самогубство не вірять. Припускають, що хлопця побили.

«Я розмовляв із рідними хлопця. Вони кажуть, що на обличчі були сліди побоїв. Що з ним трапилося, зараз можна лише здогадуватися», – розповів односелець Петра Олександр.

За його словами, українець поїхав на заробітки до Чехії одразу після школи. Він працював на будівництві.

«Колись його мама була технічною працівницею у школі. У нього є ще брат і молодша сестра. Батько помер років 7 тому, він довго хворів. Щоб зводити кінці з кінцями, вони збирали ягоди і гриби в лісі, потім їх продавали. Тепер сини їздять на заробітки», – додав Олександр.

Знайома померлого Марія розповіла, що Петро був працьовитий та непоганий хлопець. Зараз усіма паперами в Чехії займається його брат.

Тіло з ріки виловили ще 8 червня, однак про те, що померлим є українець заявили через 2 дні. // Закарпаття онлайн