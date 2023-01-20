Рівненська поліція розшукує зниклу неповнолітню дівчину (фото)

Поліцейські Рівненського районного управління та рідні встановлюють місце перебування Українець Юлії Петрівни, 2006 року народження.

Вчора, 19 січня, о 14:16 до поліції надійшло повідомлення 45-річної рівнянки, що напередодні в обідню пору пішла гуляти та досі не повернулася 16-річна донька. На телефонні дзвінки не відповідала, а потому вимкнула телефон.

Прикмети: зріст 164 см, худорлявої тілобудови, волосся довге світло-русяве, очі карі.

Була одягнена в чорну куртку, блакитний пусер, сірі штани та сірі ботинки.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місце знаходження неповнолітньої просимо повідомити за номерами телефонів 068-677-12-34, 067-420-64-75 або спецлінію 102.

Відділ комунікації поліції в Рівненській області