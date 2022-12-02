РНБО застосувала санкції про намісника Києво-Печерської Лаври і екснардепа Новінського

До санкційного списку потрапили ще близько пʼяти повʼязаних із УПЦ (МП) осіб.

Рада національної безпеки і оборони застосувала персональні санкції проти намісника Києво-Печерської Лаври митрополита Павла (Лебідя) та колишнього народного депутата Вадима Новінського. Також санкції застосовані проти щонайменше пʼяти повʼязаних із УПЦ (МП) осіб.

Новінський влітку склав повноваження депутата, пояснивши це війною і окупацією Маріуполя, від округу якого пройшов до парламенту в 2019 році. Висвячений митрополитом УПЦ (МП) Онуфрієм на диякона.

У Києво-Печерській Лаврі, намісником якої є митрополит Павло, під час безпекових заходів СБУ неодноразово виявляла антиукраїнські матеріали, а її деякі священослужителі вихваляли “русскій мір”. Наприклад, отець Захарія, який вчора отримав підозру за випровдовування війни Росії проти України.

СБУ проводила обшуки в лаврі 22 листопада. Знайшли 32-річного українця, який може бути причетний до протиправної діяльності проросійського інформаційного агентства “Антван”. Затриманий також є довіреною особою власника однойменної російської компанії ANTVAN GROUP громадянина Російської Федерації О. Орлова. Орлов володів в Україні низкою земельних ділянок і закладів громадського харчування. Наразі його майно заарештоване в межах кримінального провадження.

А тижнем раніше СБУ відкрила провадження щодо прославляння “русского міра” під час богослужіння в одному з храмів Національного заповідника “Києво-Печерська Лавра” 12 листопада.

Київо-Печерська лавра – не єдина установа, що належить УПЦ (МП), на обʼєктах якої знайшли антиукраїнські матеріали. СБУ проводила безпекові заходи в монастирях і храмах УПЦ (МП) в різних регіонах, зокрема Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській областях, на Буковині.

Після виявлення великої кількості антиукраїнських пропагандистських матеріалів, що поширювалися серед духівників та вірян, РНБО учора ініціювала заборону повʼязаних із РФ релігійних організацій. Також було доручено “забезпечити у двомісячний строк перевірку наявності правових підстав та дотримання умов користування релігійними організаціями майном, яке перебуває на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника”.

В указі президента про надання чинності рішенню РНБО згадується про застосування персональних санкцій, але додаток, де вони перераховані, у відкритому досту не опубліковано. // LB.ua