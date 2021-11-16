Російська ракета вразила на орбіті радянський супутник: є загроза для МКС

Під час випробувань ракети, які провела Російська Федерація 15 листопада, було вражено супутник, виведений на орбіту Радянським Союзом. Уламки апарата могли порушити нормальну роботу МКС.

Про це повідомила пресслужба Космічного командування Сполучених Штатів у Twitter.

“Росія 15 листопада 2021 року провела випробування протисупутникової ракети з прямим виведенням на орбіту, яка вразила російський супутник (COSMOS 1408), що призвело до появи осколків на низькій навколоземній орбіті”, – йдеться у заяві.

Наголошується, що РФ “продовжує розробку систем протикосмічної зброї, що підриває стратегічну стабільність і становить загрозу для всіх країн”.

Апарат COSMOS 1408, за інформацією NASA, був виведений на орбіту в 1982 році. Там зазначили, що у понеділок за московським стандартним часом група управління польотом Міжнародної космічної станції (МКС) була повідомлена про ознаки руйнування супутника, внаслідок чого може утворитися достатньо уламків, щоб утворити загрозу з’єднання станції.

“Як і Держсекретар Блінкен, я обурений цією безвідповідальними та дестабілізаційними діями. З довгою і легендарною історією пілотованих космічних польотів важко було навіть уявити, щоб Росія наражала на небезпеку не тільки американських і міжнародних астронавтів-партнерів на МКС, але і їх власних космонавтів. Їхні дії нерозважливі та небезпечні”, – додав представник NASA Білл Нельсон.

Нагадаємо, у Вашингтоні готують відповідь на безрозсудні дії Кремля після того, як Російська Федерація провела випробування протисупутникової зброї. Американська сторона заявила, що проведене Росією випробування ракети призвело до появи на орбіті безлічі уламків космічного сміття, які тепер “загрожують інтересам усіх країн” та МКС. // «Прямий»