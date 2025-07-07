Російського міністра транспорту, якого сьогодні звільнив Путін, знайдено застреленим
Ексміністр транспорту Росії Роман Старовойт наклав на себе руки. Це сталося після того, як кремлівський диктатор Володимир Путін підписав указ про його відставку.
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.
Глава Кремля звільнив Романа Старовойта з посади міністра транспорту вранці 7 липня. Офіційної причини Москва не вказувала, однак за даними журналістів звільнення чиновника повʼязане з проблемами у роботі російських аеропортів через масштабні збої після атак дронами.
Водночас ще однією причиною звільнення ЗМІ називають корупцію під час будівництва укріплень на кордоні. Наступник Старовойта на посаді губернатора Курської області Олексій Смирнов був затриманий у квітні 2025 року у справі про масштабне шахрайство під час будівництва укріплень. Хоча прізвище Старовойта у справі не згадувалося, ця історія активно обговорювалася у РФ.Tweet