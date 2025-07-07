Російського міністра транспорту, якого сьогодні звільнив Путін, знайдено застреленим

Ексміністр транспорту Росії Роман Старовойт наклав на себе руки. Це сталося після того, як кремлівський диктатор Володимир Путін підписав указ про його відставку.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

За даними ЗМІ, Роман Старовойт знайдений убитим у Підмосков’ї. Попередньо, чоловік скоїв суїцид у своєму будинку в Одинцовському районі.

Глава Кремля звільнив Романа Старовойта з посади міністра транспорту вранці 7 липня. Офіційної причини Москва не вказувала, однак за даними журналістів звільнення чиновника повʼязане з проблемами у роботі російських аеропортів через масштабні збої після атак дронами.

Чиновник обіймав посаду глави Мінтрансу РФ із травня 2024 року. До цього з жовтня 2018-го він очолював Курську область.

Водночас ще однією причиною звільнення ЗМІ називають корупцію під час будівництва укріплень на кордоні. Наступник Старовойта на посаді губернатора Курської області Олексій Смирнов був затриманий у квітні 2025 року у справі про масштабне шахрайство під час будівництва укріплень. Хоча прізвище Старовойта у справі не згадувалося, ця історія активно обговорювалася у РФ.