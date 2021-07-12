Российский автогонщик с девушкой погибли в ДТП, сгорев в Porshe 911 Turbo

Гонщик Иван Куренбин вылетел в кювет, где врезался в опору ЛЭП, после этого автомобиль загорелся. Вместе с ним в машине находилась мотогонщица Татьяна Игушина

В Ленинградской области произошла жуткая авария, в результате которой погиб известный автогонщик Иван Куренбин и мотогонщица Татьяна Игушина.

Трагедия произошла около 22:00. Porshe 911 Turbo вылетел в кювет, где врезался в опору ЛЭП. После этого автомобиль загорелся. Тела водителя и пассажирки обгорели до неузнаваемости.

36-летний Куренбин участвовал в соревнованиях различных гоночных серий. 32-летняя Игушина известна своим участием в женской мотокругосветке. // «Сегодня»