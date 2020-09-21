Российскую телеведущую, голой разгуливавшую по дороге, забрали в психдиспансер

Юзеры распознали в обнаженной актрису Хильду Кармен

Российскую телеведущую и актрису Хильду Кармен забрали в психдиспансер после прогулки нагишом в подмосковном Раменском. Пользователи Сети гадают, что могло подтолкнуть 27-летнюю девушку на столь эксцентричный поступок.

Видеоролики, на которых Кармен идет по проезжей части в чем мать родила, появились в паблике «Типичное Раменское». Сам инцидент произошел днем 20 сентября.

На кадрах видно, что за обнаженной актрисой следует машина сотрудников ДПС, не предпринимая никаких действий. «Идет вроде нормально. Может проспорила что-то»? — предположила очевидица.

Пользователи Сети заподозрили, что Кармен находилась под воздействием запрещенных препаратов. Однако, по данным Пятого канала, в ее крови не нашли следов каких-либо наркотиков. По другой версии, у актрисы произошел нервный срыв.

Так или иначе, в конце прогулки Хильду поджидали врачи. Медикам пришлось приложить немало усилий, чтобы усадить телеведущую в автомобиль скорой помощи. Отмечается, что Кармен отвезли в психоневрологический диспансер.

Хильда Кармен снималась в рекламе, сериалах и короткометражных фильмах. Она ведет программу о путешествиях на одном из федеральных каналов, а также блог в Instagram, на который подписаны 17 тысяч человек. // МК