Роздільнянські поліцейські склали адміністративні матеріали відносно батьків, діти яких «замінували» школу

Троє учнів одного з ліцеїв Лиманської селищної громади заради забави подзвонили на спецлінію «102» та повідомили, що їхній навчальний заклад скоро вибухне.

Поліцейські з’ясували, що хлопчик та дівчинка, які навчаються у шостому класі, разом зі своєю подругою з восьмого класу, під час перерви між уроками вирішили розважитися та змовилися «замінувати» свій ліцей. Хлопчик з мобільного телефону однокласниці подзвонив на спецлінію «102» та повідомив, що школа замінована і скоро вибухне, та кинув слухавку. А коли оператор передзвонив – йому відповіла власниця телефону і зізналася, що це був жарт.

Поліцейські оперативно встановили «веселунів» та прибули до навчального закладу. На профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків та для роз’яснення можливих наслідків таких протиправних дій були запрошені троє учнів з батьками, вчителі та шкільний психолог.

У зв’язку з тим, що діти ще не досягли віку, з якого настає відповідальність за це правопорушення, за них відповідатимуть батьки. Стосовно останніх поліцейські склали адміністративні матеріали за ухилення від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо виховання неповнолітніх дітей. Це правопорушення кваліфікується за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення і тягне за собою попередження або накладення штрафу від 850 до 1700 гривень.

Відділ комунікації поліції Одещини