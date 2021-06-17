Розшук! Поліція Полтавщини розшукує безвісно зниклу дівчину (фото)

Лубенським районним відділом поліції Полтавщини розшукується безвісно зникла Рожкова Олена Володимирівна, 1997 року народження, мешканка міста Лубни. Відомо, що жінка у січні 2020 року, пішла з дому та до цього часу її місце перебування не відоме.

Прикмети: на вигляд близько 22-25 років, зріст 165-168 см, середньої статури, обличчя овальне, волосся довге русяве пряме, очі карі. На внутрішній стороні зап’ястя лівої руки має шрам від порізу. На момент зникнення була одягнена у кофту зеленого кольору, сині джинси, білі кросівки.

Якщо вам відома інформація про цю жінку, що допоможе пришвидшити її розшук, просимо повідомити до Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області за телефонами: (05361) 73-628, 095-207-69-55, 096-267-08-12, або «102».

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Лубенського районного відділу поліції)