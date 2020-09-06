Розшукується неповнолітній киянин, який пропав в Одесі (фото)
Шевченківським відділенням поліції в м. Одесі розшукується 17-річний житель Києва Кушка Дмитро Олександрович.
Юнак кілька тижнів перебував в Одесі, однак з 4 вересня перестав виходити на зв’язок з рідними.
Прикмети: зріст 178 см, худорлявої статури, русяве волосся, блакитні очі.
Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваного, просимо зателефонувати до Шевченківського відділення поліції за телефоном (048) 779-49-67 або на спецлінію «102».
ГУ Нацполіції в Одеській областіTweet