Розшукується неповнолітній киянин, який пропав в Одесі (фото)

Шевченківським відділенням поліції в м. Одесі розшукується 17-річний житель Києва Кушка Дмитро Олександрович.

Юнак кілька тижнів перебував в Одесі, однак з 4 вересня перестав виходити на зв’язок з рідними.

Прикмети: зріст 178 см, худорлявої статури, русяве волосся, блакитні очі.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваного, просимо зателефонувати до Шевченківського відділення поліції за телефоном (048) 779-49-67 або на спецлінію «102».

ГУ Нацполіції в Одеській області