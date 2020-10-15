Розыск пропавшей без вести женщины, которая 13 октября ушла из дома и не вернулась (фото)

В Балаклее разыскивают 37-летнюю Альбину Корниенко. Как сообщили в поисково-спасательном отряде «Милена», женщина 13 октября ушла из дома и не вернулась.

Женщина была одета в темный жилет, фиолетовую кофту и черные брюки, обута в черные кроссовки. При себе был телефон. Предположительно, могла направиться в к пгт Слобожанское Змиевского района, пишет «Status quo«.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Альбины Корниенко, просят сообщать по телефонам (068) 777-0-112 или 102.