Румунія оголосила персонами нон грата російського військового аташе та його заступника

Після оголошення чиновників небажаними вони мають негайно залишити країну.

Міністерство закордонних справ Румунії оголосило в середу, 5 березня, що влада ухвалила рішення оголосити персонами нон ґрата в Румунії військового, військово-повітряного і військово-морського аташе Російської Федерації в Бухаресті, а також його заступника. Обидва російські дипломати мають негайно покинути країну.

За даними посольства Росії в Бухаресті, ці дві посади наразі обіймають Віктор Маковський і Євген Ігнатьєв.

Про рішення МЗС Румунії повідомляє румунська служба Радіо Свобода.

Згідно з дипломатичними звичаями, МЗС не пояснює, чому обох російських чиновників було оголошено персонами нон ґрата в Румунії. Однак міністерство стверджує, що вислані здійснювали «діяльність, що суперечить положенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року».

Це рішення було повідомлено сьогодні повіреному у справах посольства Росії в Бухаресті. За розпорядженням міністра Еміля Хурезяну його викликали до штаб-квартири МЗС.

Російське посольство не прокоментувало рішення румунської влади.

Віденська конвенція 1961 року свідчить, що:

«Держава, що акредитує (у цьому разі Румунія), може в будь-який час і без пояснення причин свого рішення повідомити державу, що акредитує, що глава або будь-який інший член дипломатичного персоналу представництва є персоною нон ґрата або що будь-який інший член персоналу представництва є неприйнятним. У такому разі держава, що направляє, відкликає відповідну особу або припиняє її функції в представництві, залежно від обставин.

Якщо акредитуюча держава відмовляється виконати або не виконує протягом розумного строку свої зобов’язання, передбачені пунктом 1 цієї статті, акредитуюча держава може відмовитися визнати відповідну особу співробітником представництва».

Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року десятки російських дипломатів та інших співробітників Федерації були змушені покинути Румунію. У липні 2023 року 40 співробітників російської дипломатичної місії в Бухаресті разом із членами своїх сімей покинули Румунію в суботу. Російського посла Валерія Кузьміна викликали в румунське МЗС щонайменше чотири рази після того, як Росія вторглася на Україну. Коли він був відсутній у країні, його заміняв повірений у справах посольства.

Румунський дипломатичний персонал, акредитований у Російській Федерації, також було скорочено.

Напередодні, 4 березня, Служба зовнішньої розвідки Росії звинуватила керівництво ЄС у тому, що воно стоїть за кримінальними звинуваченнями, висунутими румунськими магістратами проти Келіна Джорджеску. Міністерство закордонних справ Румунії у відповідь заявило, що «нещодавні звинувачення російських служб сміховинні й абсолютно необґрунтовані», і що вони є частиною стратегії Російської Федерації з підриву демократичної системи в Румунії.

Прем’єр-міністр Марчел Чолаку також написав у мережі X:

«Той факт, що російська секретна служба виступає проти рішень румунської влади, неприпустимий! Росія не може вказувати румунській владі, кого розслідувати, а кого ні. Росія не може диктувати, кого румунам обирати, а кого ні», – написав у соціальних мережах прем’єр-міністр Марчел Чолаку. Прем’єр-міністр додав, що Росія не може вважатися зразком найкращої практики демократії і що це країна, де політичних опонентів катують, кидають до в’язниць або вбивають.

Нагадаємо, це не перший випадок висилки російських дипломатів із Румунії. Зокрема, 2021 року влада Румунії оголосила персоною нон ґрата радника військового аташе посольства Росії в Бухаресті Олексія Гришаєва. У міністерстві закордонних справ Румунії пояснили це діями й активністю, які йдуть врозріз із Віденською конвенцією про дипломатичні зносини від 1961 року. // Дзеркало тижня