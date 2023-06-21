«Самогубство не планую, наркотики не вживаю» – член антикорупційної ради Міноборони заявила про погрози через проведення торгів Prozorro

Ярова зазначила, що проти ради та проти неї особисто розгорнута брудна інформаційна компанія у ЗМІ.

Міністерство оборони підписало 8 договорів із переможцями торгів Prozzoro на постачання харчування армії. Судові позови учасників торгів, які програли, відхилені у першій інстанції, по одному позову продовжується справа в апеляційній інстанції. На 19 лотах торгів було зекономлено 3,9 млрд грн.

Про це повідомила відома волонтерка та членкиня Громадської антикорупційної ради Міністерства оборони України Дана Ярова, зазначивши, що на тлі розгорнутої проти Громадської антикорупційної ради Міноборони медійної кампанії допускає фізичну загрозу своєму життю.

“Наразі, Міністерством оборони підписано 8 договорів, сьогодні вони мають бути передані в Казначейство. Інші знаходяться на погодженні в різних структурних підрозділах. Всі позови щодо не визнання переможців в першій інстанції відбили. Наразі вчора до ночі відбувалось апеляційне судове засідання по першому позову. Суд перенесено на 22.06.2023 слідкуємо за руками. І маємо надію, що апеляційний суд проявить також мудрість під час прийняття рішень”, – інформує волонтерка.

За її словами, відкриті торги показують значну економію бюджетних коштів, що вкрай важливо під час війни.

“Очікувана вартість по харчуванню була 24 мільярди гривень. Наразі, по 19 областям з 22 економія склала 3 мільярди 900 мільйонів гривень. Ще 2 області мають торгуватися 23.06, одна 26.06. Підрахуємо ще загальну економію. В мене відчуття, що я ламаю шию гідрі. І сама на цій процедурі, ми або повернемо закупівлі Міністерства після півтора років суцільної тьми на світ Божий, чи так і будемо купляти яйця в кілограмах по 17 грн. До речі, середня вартість яєць по каталогам складає 3.60-4.30 з ПДВ”, – продовжує Дана Ярова.

Членкиня Громадської антикорупційної ради зазначила, що проти ради та проти неї особисто розгорнута брудна інформаційна компанія у ЗМІ.

“По середнім підрахункам, на дискредитаційну кампанію проти мене було витрачено понад 100 тисяч доларів. Що мене може зупинити? Фізичне усунення. Так, і такі думки в мене є, і певно небезпідставні. І за менші кошти вбивали в нашій країні. Так от, про всяк випадок. Немає бажання закінчити життя самогубством, машину не вожу, вулицю переходю на зелений колір світлофора, не вживаю психотропних препаратів, алкоголю, наркотиків”, – підсумувала Дана Ярова.

Нагадаємо, що 6 червня Міністерство оборони України провело відкриті тендери через Prozorro на закупівлю 22 позицій їжі для армії, внаслідок чого вдалося зекономити 6 млрд грн. Відразу після торгів учасник, який дав на торгах найвищу ціну почав подавати позови до адміністративного суду міста Києва з вимогою скасувати результати торгів. ЗМІ повідомляють, що ця компанія – “Трейд Граніт Інвест”, яку пов’язують із бізнесменом, підслідним НАБУ Андрієм Адамовським. // УНІАН