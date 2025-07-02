«Сауни, мармур і розкіш за бюджетний кошт»: поліція спростовує звинувачення щодо будівництва кінологічного центру на Київщині

У соцмережах – черговий спалах обурення: емоційні відео, гучні заяви, припущення про «сауни для поліції», «мармурові палаци» та навіть «злив нечистот в озеро». Мішенню критики цього разу став новий кінологічний центр, який зводять під Бучею. Автори відео говорять про марнотратство, розкіш і недоречність такого об’єкта під час війни. Але що з цього правда?

Журналісти «Київщини 24/7» надіслали запит до Головного управління Національної поліції в Київській області, щоби отримати офіційну відповідь: що саме будується, хто фінансує роботи, які функції матиме центр та чи відповідають поширені у мережі твердження дійсності.

Хто фінансує будівництво?

Як повідомляє Головне управління Національної поліції в Київській області, будівництво кінологічного центру відбувається за кошти благодійного Фонду Говарда Баффета (США) – The Howard G. Buffett Foundation.

«Благодійний фонд підтримав кінологічну службу у важкий період та виступив замовником будівництва і розробником проєкту нового сучасного, інклюзивного кінологічного центру. Після завершення будівництва, яке повністю фінансується фондом, об’єкт буде переданий Головному управлінню Національної поліції в Київській області для використання за напрямом утримання, розведення, підготовки та використання службових собак», – зазначають у Нацполіції.

Що буде в новому центрі: факти замість вигадок

У структурі майбутнього центру передбачено:

адміністративну будівлю з кабінетами для офіцерського складу кінологічного центру та кімнатами відпочинку співробітників, що несуть добове чергування;

комплекс відновлення співробітників кінологічного центру, який включає спортзал та душові приміщення;

кімнати для проживання кінологів, які перебувають у відрядженні чи навчанні, у тому числі кімнати, призначені для зустрічей осіб, що потребують надання емоційної підтримки із застосуванням службових собак (каністерапія);

котельню та господарські приміщення;

80 сучасних вольєрів для утримання собак, включно з опалювальними вольєрами для цуценят та карантинними вольєрами;

майданчики для вигулу;

ветеринарний комплекс;

приміщення та відкриті майданчики для дресирування собак;

гараж для службового автотранспорту.

Найвища будівля на території об’єкта має три поверхи. У ній розміщені ліфти для пересування гостей кінологічного центру, які користуються протезами або візками, а також для привчання собак до ліфтів. Крім того, у поліції підкреслюють, що такий матеріал, як мармур, не використовується під час будівництва.

«В кінологічному центрі будується побутовий комплекс, передбачений інструкцією з організації діяльності кінологічних підрозділів Національної поліції України, затвердженою наказом МВС України від 01.11.2016 №1145», – повідомляють у ГУНП.

Про «озеро і нечистоти»: як виглядає реальність

У своїх звинуваченнях автори відео згадували спуск до водойми й натякали на забруднення чи приватний доступ. Водночас у поліції пояснюють, що будівництво об’єкта передбачає спуск до водойми, який не огороджено парканом або іншими обмежувальними елементами.

«На момент початку робіт схил перебував у занедбаному стані, був завалений сміттям, і дістатися води було неможливо. Проведено роботи з очищення, укріплення схилу та облаштування зручного спуску, зокрема для громадян, які пересуваються з використанням протезів або візків», – зазначають у ГУНП.

Крім того, об’єкт зводиться у місці, де немає житлових будинків або будівель, що належать будь-яким установам. Тому центр не створює дискомфорту для місцевих мешканців.

Не просто тварини: службові собаки, які рятують життя

За рік кінологи Київщини здійснили понад 1400 виїздів, що є найвищим показником в Україні. Службові собаки залучаються до пошуку зниклих людей, дітей у лісах, виявлення ворожих схованок, зброї, вибухівки, наркотиків. Вони працюють на блокпостах, розміновують звільнені території і беруть участь у небезпечних спецопераціях.

Але їхня місія – не лише технічна. Працівники кінологічного центру за участі чотирилапих напарників регулярно проводять заходи емоційної підтримки для військових, поліцейських та дітей. Особливо для тих, хто пережив бойові дії, втрату, окупацію. У таких випадках – там, де безсилі слова, – працює контакт із собакою. Це – реабілітація, яка має терапевтичний ефект і допомагає зцілювати травми війни.

Сьогодні, коли українські військові та служби працюють на межі можливостей, службовий пес – це не розкіш, а критично важлива ланка системи безпеки. Забезпечити йому належні умови утримання – не привілей, а необхідність. Коли міжнародні партнери, як-от фонд Говарда Баффета, інвестують у таку інфраструктуру без вимог і піару, – ми маємо не підозрювати, а дякувати. І не множити безпідставні чутки, а захищати тих, хто допомагає Україні триматися. Бо завтра саме ці собаки розміновуватимуть поля, шукатимуть зниклих і підтримуватимуть тих, хто повернувся з фронту – живим, але пораненим не лише тілом, а й душею.

Фото: поліція Київщини, Кінологічний центр поліції в Київській області.