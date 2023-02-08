СБУ провела перевірку свого відставленого голови Баканова і… засекретила її результати

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Служба безпеки України провела службову перевірку щодо ского колишнього голови Івана Баканова, її результати засекречено.

Про це повідомила пресслужба СБУ в коментарі УП.

Іван Баканов. фото СБУ

В СБУ “Українській правді” зазначили, що провели перевірку стосовно колишнього голови спецслужби Івана Баканова, водночас її результати є інформацією з обмеженим доступом.

“Служба безпеки інформує громадськість про свою діяльність з урахуванням усіх наявних норм і обмежень”.

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