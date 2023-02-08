СБУ провела перевірку свого відставленого голови Баканова і… засекретила її результати

Служба безпеки України провела службову перевірку щодо ского колишнього голови Івана Баканова, її результати засекречено.

Про це повідомила пресслужба СБУ в коментарі УП.

В СБУ “Українській правді” зазначили, що провели перевірку стосовно колишнього голови спецслужби Івана Баканова, водночас її результати є інформацією з обмеженим доступом.

“Служба безпеки інформує громадськість про свою діяльність з урахуванням усіх наявних норм і обмежень”.

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