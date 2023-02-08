СБУ провела перевірку свого відставленого голови Баканова і… засекретила її результати
Служба безпеки України провела службову перевірку щодо ского колишнього голови Івана Баканова, її результати засекречено.
Про це повідомила пресслужба СБУ в коментарі УП.
В СБУ “Українській правді” зазначили, що провели перевірку стосовно колишнього голови спецслужби Івана Баканова, водночас її результати є інформацією з обмеженим доступом.
“Служба безпеки інформує громадськість про свою діяльність з урахуванням усіх наявних норм і обмежень”.
Передісторія:
- 17 липня 2022 року Зеленський відсторонив тодішнього генпрокурора Ірину Венедіктову і усунув від посади колишнього главу СБУ Івана Баканова.
- 18 липня 2022 року Василь Малюк став т.в.о голови СБУ.
- 19 липня Верховна Рада проголосувала за звільнення Баканова з посади голови Служби безпеки України.
- 7 лютого 2023 року парламент проголосував за призначення Малюка головою спецслужби.