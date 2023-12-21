СБУ таки знайшла у голови ВККС Романа Ігнатова російське громадянство – джерела

Раніше Ігнатов заперечував наявність громадянства РФ, а спецслужби на запити Конкурсної комісії та ВРП його не підтверджували.

Вища кваліфікаційна комісія суддів отримала лист від Служби безпеки України, у якому йдеться, що нинішній голова ВККС Роман Ігнатов має російське громадянство.

Інформацію про лист підтвердили джерела ZN.UA у ВКСС та Вищій раді правосуддя. Наразі у Вищій кваліфікаційній комісії суддів проходять активні консультації, що робити в цій ситуації, а сам Ігнатов готує брифінг.

Зазначимо, повідомлення про наявність у Ігнатова паспорта РФ почали активно ширитися ще у червні нинішнього року. Тоді в інтерв’ю SUD.UA він заперечив ці чутки. Ігнатов розповів, що дійсно на початку та середині 1990-х років навчався і працював у Росії, проте мав лише паспорт громадянина СРСР, який отримав ще в 16 років. За його словами, в документі не було відміток про вступ у громадянство іншої країни. Натомість громадянство України підтверджено у липні 1996 року, після повернення у рідний Луганськ. Ігнатов наголосив, що з того часу проходив безліч ретельних перевірок перед призначенням на роботу в прокуратуру та суди. Зокрема останніми були перевірки Конкурсної комісією з відбору членів ВККС та ВРП, яка фіналізувала відбір.

Трохи передісторії

Конкурсна комісія з добору кандидатів на посади членів ВККС у складі оновленої ВРП розпочала роботу 21 січня 2023 року. Тоді обрали нове керівництво та затвердили основні документи, котрі регламентують проведення конкурсу.

До складу комісії увійшли: Сергій Верланов (Київський апеляційний суд), Євген Мєзєнцев (Шостий апеляційний адміністративний суд), Іван Міщенко (Касаційний господарський суд у складі ВС), Роберт Брукхейсен (колишній спецпрокурор відділу боротьби з шахрайством в особливо великих розмірах Прокуратури Нідерландів), Тед Зажечни (суддя у відставці федерального суду Королівської лави провінції Саскачеван, Канада), Стівен Маркмен (голова у відставці Верховного Суду штату Мічиган, США).

Лише 1 червня 2023 року Вища рада правосуддя призначила 16 нових членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Це розблокувало роботу ВККС, яка не працювала з 2019 року. Новий склад розпочав низку процедур, зокрема кваліфікаційне оцінювання, конкурс до апеляційних судів і конкурс до судів першої інстанції. Загалом ВККС має набрати понад дві тисячі нових суддів та оцінити їхню кваліфікацію. Від цього буде залежати, як у майбутньому виглядатиме судова система України.

Водночас Фундація DEJURE висловлювала сумніви щодо доброчесності двох новообраних членів: судді у відставці Володимира Луганського та екссудді Людмили Волкової. Але до Романа Ігнатова питання були відсутні.

За інформацією ZN.UA, щодо 64 кандидатів на члени ВККС конкурсна комісія робила запити до контррозвідки СБУ. Також ВРП зверталася для перевірки усіх 32 кандидатів-фіналістів у інші правоохоронні органи. Наразі у ВККС проходять активні консультації про те, що робити в ситуації, що склалася з Ігнатовим.

Коментар ZN.UA «Якщо інформація від СБУ достовірна, то закінчується кар’єра Романа Ігнатова не лише на посаді голови ВККС, а ще й судді Київського апеляційного суду. Також виникають питання не стільки до роботи конкурсної комісії за участю міжнародних експертів і ВРП, яка Ігнатова призначила членом ВККС, а до спеціальних служб. Перевірка кандидатів по запитам конкурсної комісії та ВРП відбувалася протягом зими-весни 2023 року. Що могло змінитися за пів року? Служби погано перевіряли? Або знали про російське громадянство Ігнатова, але на той момент не повідомили? Виникає питання, чому вирішили оголосити про це саме зараз? Кому взагалі може бути вигідно підірвати роботу комісії в момент кваліфікаційних оцінювань?», – коментує ситуацію редакторка відділу політики ZN.UA Інна Ведернікова.

Зазначимо, ситуація з Романом Ігнатовим схожа на історію судді Верховного суду Богдана Львова. У 2022 році журналісти з’ясували, що отримавши у 1990-х роках російський паспорт, він не лише від нього не відмовився, піднімаючись кар’єрними сходами у системі українського правосуддя, а навпаки – поновив у 2012-му і досі його документ не числиться в реєстрі недійсних. Сам Львов тривалий час заперечував наявність у нього громадянства ворожої країни. Після оприлюднених журналістами фактів суддю Богдана Львова двічі не змогли звільнити з посади. Перший раз його вирішили залишити головою, хоча й обмежили в доступі до державної таємниці, а другий раз суддям забракло голосів.