СБУ закликає українців бути пильними та звертати особливу увагу на питання безпеки під час святкування Дня Незалежності України

Напередодні та під час святкування Дня Незалежності Служба безпеки України закликає громадян бути особливо пильними.

Адже у цей період традиційно посилюється ворожа пропаганда, інформаційні вкиди та фейки, зростає вірогідність диверсій, щоб дестабілізувати ситуацію у країні.

Служба безпеки України системно протидіє цим проявам. Зокрема, в останні місяці у більшості регіонів країни Служба провела низку антитерористичних навчань та відпрацювала дії із захисту стратегічно важливих об’єктів.

У СБУ працює спеціальна гаряча лінія, куди можуть звертатися громадяни — 0-800-501-482, а також відповідна електронна пошта: [email protected]

На гарячу лінію СБУ потрібно телефонувати у випадку, якщо ви:

маєте інформацію про наміри здійснення терористичної, диверсійної діяльності або інших протиправних дій;

помітили підозрілих осіб, які виявляють підвищений інтерес до військових об’єктів, будівель органів державної влади, об’єктів критичної інфраструктури та місць масового перебування людей;

побачили підозрілі транспортні засоби чи безпілотні літальні апарати поблизу стратегічних об’єктів;

виявили підозрілі предмети чи засоби ураження у громадських місцях;

з інших питань.

Інформація, отримана через телефон довіри СБУ, є конфіденційною і буде ретельно перевірена.

Бажаємо вам гарного відпочинку і безпечного святкування 30-ї річниці Дня Незалежності України!

Служба безпеки України