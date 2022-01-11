Сегодня в Киевской области сотни домов останутся без света (список адресов)

Электроснабжение будет отсутствовать в связи с техническим переоборудованием сетей.

Сегодня, 11 января, в Киевской области запланировано массовое отключение света в ряде населенных пунктов.

Об этом сообщает ДТЭК «Киевские региональные электросети».

Как говорится на сайте компании, электроснабжение будет временно отсутствовать в связи с техническим переоборудованием сетей. Также по ряду адресов будут проводиться плановые работы и капитальные ремонты.

Свет будет отключен в Белой Церкви, Буче, Ирпене, Иванкове, Борисполе, Сквире и других населенных пунктах.

С полным списком адресов, по которым будет проводиться отключение электроснабжения можно ознакомиться на сайте ДТЭК. Также для удобства на сайте есть возможность поиска по конкретному адресу. // УНИАН