Сегодня в Киевской области сотни домов останутся без света (список адресов)
Электроснабжение будет отсутствовать в связи с техническим переоборудованием сетей.
Сегодня, 11 января, в Киевской области запланировано массовое отключение света в ряде населенных пунктов.
Об этом сообщает ДТЭК «Киевские региональные электросети».
Как говорится на сайте компании, электроснабжение будет временно отсутствовать в связи с техническим переоборудованием сетей. Также по ряду адресов будут проводиться плановые работы и капитальные ремонты.
Свет будет отключен в Белой Церкви, Буче, Ирпене, Иванкове, Борисполе, Сквире и других населенных пунктах.
С полным списком адресов, по которым будет проводиться отключение электроснабжения можно ознакомиться на сайте ДТЭК. Также для удобства на сайте есть возможность поиска по конкретному адресу. // УНИАНTweet