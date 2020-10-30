Секретарь СНБО заявил о причастности России к скандальному решению КСУ
Совет национальной безопасности и обороны отслеживает действия группы лиц против украинской государственности. К решению Конституционного суда относительно декларирования причастна Российская Федерация.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».
Как отметил Данилов, судьи КСУ целенаправленно занимаются расшатыванием Украины.
«Мы отслеживаем четкие действия группы лиц, которые направлены на уничтожение украинской государственности… Более того, в том, что в этом принимала участие страна-агрессор — у меня нет сомнений», — заявил он.
Напомним, до этого Данилов говорил о наличии плана против Украины, о чем свидетельствуют действия Конституционного суда.
Кроме того, секретарь СНБО заявлял, что КСУ не имеет права принимать решения себе на пользу. Такие решения, по его мнению, не могут быть юридически обоснованными. // РБК-УкраинаTweet