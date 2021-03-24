Севший на мель 400-метровый контейнеровоз заблокировал движение в Суэцком канале (фото)

Большой контейнеровоз «Ever Given» под флагом Панамы сел на мель и заблокировал движение в Суэцком канале в Египте.

Об этом сообщает британское агентство ВВС.

Инцидент произошел во вторник к северу от порта Суэц.

Судно длиной 400 м и шириной 59 м следовало под флагом Панамы в нидерландский порт Роттердам из Китая.

Контейнеровоз сел на мель в судоходном канале около 7:40 утра во вторник (по местному времени).

Его нос и корма застряли по обе стороны водного пути, тем самым перекрыв путь десяткам других судов на одном из важнейших мировых судоходных маршрутов.

Несколько буксиров окружили судно в попытке переместить его. Однако существуют опасения, что этот процесс может занять несколько дней.

Известно, что контейнеровоз “Ever Given” был построен в 2018 году и эксплуатируется тайваньской транспортной компанией “Evergreen Marine”.

Оператор судна “Evergreen Marine” назвал причиной инцидента “сильный ветер”.

Доктор Сал Меркольяно, морской историк из американского штата Северная Каролина, сообщил ВВС, что подобные случаи происходят редко, но могут иметь “огромные последствия для мировой торговли”.

“Это самое большое судно, которое когда-либо садилось на мель в Суэцком канале. Если они не смогут освободить его… во время прилива, им придется начать вывоз груза”, – заявил он.

Суэцкий канал – судоходный канал в Египте, соединяющий Средиземное и Красное моря и позволяющий сообщение между Европой и Азией максимально коротким путем, вместо обхода Африки или перевозки грузов по суше. Канал был открыт 17 ноября 1869 года. Он проходит между Порт-Саидом на севере и Суэцем на юге. Длина канала составляет около 193 км.

В 2015 году власти Египта инициировала серьезное расширение канала, углубив основную водную артерию и создав дублирующий участок для судов длиной в 35 км. // Буквы