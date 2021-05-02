«Сгорели три поколения»: в России страшный пожар унес жизни 8 человек

Подробности трагедии в городе Кудымкар

Стали известны подробности о жертвах и причинах страшного пожара в частном доме на улице Пушкина города Кудымкар. Летом прошлого года дом подвергался капитальному ремонту, в том числе менялась вся электропроводка.

Как стало известно «МК», 1 мая рано утром произошло возгорание частного дома на улице Пушкина. Пожар заметили поздно, когда весь дом уже был объят пламенем, никого из находившихся в помещении, спасти не удалось. После того, как пожар был потушен, в доме обнаружили 8 тел, в том числе двое детей.

Хозяйкой дома была 39-летняя Галина Вавилина, мастер-колорист по профессии. Недавно она прошла курсы повышения квалификации и на работе ее ждало повышение. Вместе с ней погибли трое ее детей: 19-летний Эдуард Тупицын, учащийся лесного техникума, 9-летняя Татьяна Тупицына, ученица 2 класса школы и 4-летний сын от второго мужа Артем Вавилин. Совместно с Эдуардом жила его 19-летняя девушка Екатерина, учившаяся в том же техникуме. Она также погибла.

Также в доме проживала мама Галины — 65-летняя пенсионерка Надежда Караваева, которую дочка меньше года назад перевезла к себе, чтобы женщине не было одиноко. Она присматривала за хозяйством и внуками. Вместе с Галиной в комнате проживал ее новый кавалер, 43-летний Евгений, с которым женщина познакомилась более полугода назад. В этой большой семье был и родной брат хозяйки дома — 27-летний Егор Караваев, который зарабатывал на жизнь строительством. Все они также скончались от отравления угарным газом и ожогов.

Как рассказал один из родственников погибших, семья была очень дружной. Галина в августе прошлого года закончила капитальный ремонт дома, он был увеличен по площади, чтобы у каждого была своя комната, была проведена новая электропроводка. Помещение обогревалось печным отоплением, но в это время, дровами уже не топили, так на улице было тепло. Врагов и недоброжелателей у них никогда не было.

У Галины осталась старшая дочь Кристина, которая сразу после Нового года, вместе со своим мужем и маленьким ребенком решили жить отдельно и переехали на квартиру.

Вместе с тем, жизнь Галины Вавилиной едва ли можно назвать благополучной и безоблачной. Она долгое время судилась со вторым мужем за алименты. Кроме того, у женщины накопились долги по кредитам — в 1-м судебном участке мирового суда Кудымкара на нее в свое время подавали несколько исков. Также к ней предъявляли претензии энергетическая компания и налоговая инспекция — за неуплату ЖКХ и налогов. Также однажды она привлекалась за нанесение побоев.

По факту пожара и гибели восьми человек следственный комитет и прокуратура уже начали проверку. Причина возгорания будет установлена после проведения всех необходимых экспертиз.