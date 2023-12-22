«Схеми»: голова ВККС не має російського паспорта, а оприлюднений номер – компоновка з цифр радянського
Журналісти-розслідувачі спростували інформацію Служби зовнішньої розвідки про те, що у голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів Романа Ігнатова є російський паспорт. Номер документа, що оприлюднила СЗР – це компоновка з цифр радянського паспорта.
Про це пишуть “Схеми” (Радіо Свобода) у Telegram
Редакційна перевірка “Схем” виявила, що інформація Служби зовнішньої розвідки не відповідає дійсності.
“ВККСУ – це дуже впливовий орган. Він членів комісії залежить кар’єра українських суддів по всій країні.
Тому ще рік тому, коли проходив відбір членів комісії, журналіст “Схем” Георгій Шабаєв перевіряв тоді ще кандидата в ВККС Романа Ігнатова.
І виявив, що в Ігнатова був лише старий радянський паспорт.
Але він ніколи не отримував громадянство Російської Федерації”.
Редакція “Схем” вважає, що номер паспорта, який оприлюднила СЗР, це – компоновка номера старого радянського паспорта Ігнатова (перші 6 цифр – 614064) та дати його отримання (09.12).
Журналісти зазначили, що третя і четверта цифра у номері паспорта мають відповідати року видачі (або сусіднього). Тобто серію “40” в Росії почнуть видавати лише у 2040 році.
- 21 грудня Вища кваліфікаційна комісія суддів отримала лист від Служби безпеки, у якому йдеться, що голова ВККС Роман Ігнатов має російське громадянство. Раніше Ігнатов спростовував інформацію про наявність паспорта Росії.
- У свою чергу Роман Ігнатов у коментарі “Дзеркалу тижня” повідомив, що готує брифінг, де планує відповісти на усі питання: “Це провокація на державному рівні. Їм не потрібні принципові і чесні”.