«Схеми»: голова ВККС не має російського паспорта, а оприлюднений номер – компоновка з цифр радянського

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Журналісти-розслідувачі спростували інформацію Служби зовнішньої розвідки про те, що у голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів Романа Ігнатова є російський паспорт. Номер документа, що оприлюднила СЗР – це компоновка з цифр радянського паспорта.

Про це пишуть “Схеми” (Радіо Свобода) у Telegram

Редакційна перевірка “Схем” виявила, що інформація Служби зовнішньої розвідки не відповідає дійсності.

“ВККСУ – це дуже впливовий орган. Він членів комісії залежить кар’єра українських суддів по всій країні.

Тому ще рік тому, коли проходив відбір членів комісії, журналіст “Схем” Георгій Шабаєв перевіряв тоді ще кандидата в ВККС Романа Ігнатова.

І виявив, що в Ігнатова був лише старий радянський паспорт.

Але він ніколи не отримував громадянство Російської Федерації”.

Скриншот George Shabaev у Facebook

Скриншот George Shabaev у Facebook

Окрім цього, російська офіційна система “Роспаспорт” не обліковує такого громадянина.

Редакція “Схем” вважає, що номер паспорта, який оприлюднила СЗР, це – компоновка номера старого радянського паспорта Ігнатова (перші 6 цифр – 614064) та дати його отримання (09.12).

Журналісти зазначили, що третя і четверта цифра у номері паспорта мають відповідати року видачі (або сусіднього). Тобто серію “40” в Росії почнуть видавати лише у 2040 році.

Фото George Shabaev у Facebook

Фото George Shabaev у Facebook

Передісторія: 
  • 21 грудня Вища кваліфікаційна комісія суддів отримала лист від Служби безпеки, у якому йдеться, що голова ВККС Роман Ігнатов має російське громадянство. Раніше Ігнатов спростовував інформацію про наявність паспорта Росії.
  • У свою чергу Роман Ігнатов у коментарі “Дзеркалу тижня” повідомив, що готує брифінг, де планує відповісти на усі питання: “Це провокація на державному рівні. Їм не потрібні принципові і чесні”.

УП

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