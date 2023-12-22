«Схеми»: голова ВККС не має російського паспорта, а оприлюднений номер – компоновка з цифр радянського

Журналісти-розслідувачі спростували інформацію Служби зовнішньої розвідки про те, що у голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів Романа Ігнатова є російський паспорт. Номер документа, що оприлюднила СЗР – це компоновка з цифр радянського паспорта.

Про це пишуть “Схеми” (Радіо Свобода) у Telegram

Редакційна перевірка “Схем” виявила, що інформація Служби зовнішньої розвідки не відповідає дійсності.

“ВККСУ – це дуже впливовий орган. Він членів комісії залежить кар’єра українських суддів по всій країні.

Тому ще рік тому, коли проходив відбір членів комісії, журналіст “Схем” Георгій Шабаєв перевіряв тоді ще кандидата в ВККС Романа Ігнатова.

І виявив, що в Ігнатова був лише старий радянський паспорт.

Але він ніколи не отримував громадянство Російської Федерації”.

Окрім цього, російська офіційна система “Роспаспорт” не обліковує такого громадянина.

Редакція “Схем” вважає, що номер паспорта, який оприлюднила СЗР, це – компоновка номера старого радянського паспорта Ігнатова (перші 6 цифр – 614064) та дати його отримання (09.12).

Журналісти зазначили, що третя і четверта цифра у номері паспорта мають відповідати року видачі (або сусіднього). Тобто серію “40” в Росії почнуть видавати лише у 2040 році.

Передісторія:

21 грудня Вища кваліфікаційна комісія суддів отримала лист від Служби безпеки, у якому йдеться, що голова ВККС Роман Ігнатов має російське громадянство. Раніше Ігнатов спростовував інформацію про наявність паспорта Росії.

У свою чергу Роман Ігнатов у коментарі “Дзеркалу тижня” повідомив, що готує брифінг, де планує відповісти на усі питання: “Це провокація на державному рівні. Їм не потрібні принципові і чесні”.

УП