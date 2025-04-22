Шестеро травмованих у трьох ДТП за участі мотоциклістів за минулу добу на Львівщині

Поліція Львівщини закликає водіїв двоколісних транспортних засобів – будьте уважними, неухильно дотримуйтесь вимог Правил дорожнього руху, не перевищуйте швидкості та слідкуйте за дорожньою обстановкою. Бережіть життя та здоров’я – своє і оточуючих.

Так, 21 квітня, близько 00.40, у селі Корчів Шептицького району водій мотоцикла Lifan LF200-10S, 18-річний мешканець одного з сіл району, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та в’їхав у електричну опору. Внаслідок ДТП водій мотоцикла та його пасажир, 18-річний житель району, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

Ще одна дорожньо-транспортна пригода сталася близько 18.50 між селами Сасів та Колтів Золочівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій мотоцикла Forte TC 250, 18-річний мешканець одного з сіл району, не впорався з керуванням і з’їхав з дороги, після чого транспортний засіб перекинувся. Внаслідок ДТП водій мотоцикла та його пасажир, 17-річний житель району, отримала тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні.

Окрім цього, близько 15.50 на автодорозі «Миколаїв-Жовква» поблизу села Повітно Львівського району відбулося зіткнення між автомобілем Volkswagen Passat, яким керував 50-річний житель міста Городок Львівського району, та мотоциклом Tekken MN 250 GY під керуванням 16-річного мешканця району. Внаслідок ДТП водій мотоцикла та його пасажир, 16-річний житель одного з сіл Львівського району, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

За цими фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють всі обставини подій.

Відділ комунікації поліції Львівської області