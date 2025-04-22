Шестеро травмованих у трьох ДТП за участі мотоциклістів за минулу добу на Львівщині

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Поліція Львівщини закликає водіїв двоколісних транспортних засобів – будьте уважними, неухильно дотримуйтесь вимог Правил дорожнього руху, не перевищуйте швидкості та слідкуйте за дорожньою обстановкою. Бережіть життя та здоров’я – своє і оточуючих.
Так, 21 квітня, близько 00.40, у селі Корчів Шептицького району водій мотоцикла Lifan LF200-10S, 18-річний мешканець одного з сіл району, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та в’їхав у електричну опору. Внаслідок ДТП водій мотоцикла та його пасажир, 18-річний житель району, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

Ще одна дорожньо-транспортна пригода сталася близько 18.50 між селами Сасів та Колтів Золочівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій мотоцикла Forte TC 250, 18-річний мешканець одного з сіл району, не впорався з керуванням і з’їхав з дороги, після чого транспортний засіб перекинувся. Внаслідок ДТП водій мотоцикла та його пасажир, 17-річний житель району, отримала тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні.

Окрім цього, близько 15.50 на автодорозі «Миколаїв-Жовква» поблизу села Повітно Львівського району відбулося зіткнення між автомобілем Volkswagen Passat, яким керував 50-річний житель міста Городок Львівського району, та мотоциклом Tekken MN 250 GY під керуванням 16-річного мешканця району. Внаслідок ДТП водій мотоцикла та його пасажир, 16-річний житель одного з сіл Львівського району, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

Шестеро травмованих у трьох ДТП за участі мотоциклістів за минулу добу на Львівщині – поліцейські встановлюють обставини подій

За цими фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють всі обставини подій.

Відділ комунікації поліції Львівської області 

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