Ще 43 комплекси автофіксації порушень ПДР з’являться на дорогах України з 26 серпня
Загальна кількість становитиме 308.
42 — фіксуватимуть перевищення встановлених обмежень швидкості, один (м. Біла Церква) — перевищення встановлених обмежень швидкості руху та порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних т/з.
Розташування:
м. Львів
– вул. Любінська, 89, напрямок спрямування приладу вул. Бабія
– вул. Богданівська, 44, напрямок спрямування приладу вул. Пластова
– вул. Кульпарківська, 93, напрямок спрямування приладу вул. Городоцька
– вул. Кульпарківська, 64-А, напрямок спрямування приладу вул. Садова
Львівська обл.
- на 62 км+177 автодороги М-11 напрямок спрямування приладу м. Мостиська
- на 648 км+242 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу с. Дубина
- на 58 км+876 автодороги М-11 напрямок спрямування приладу м. Львів
- на 617 км+024 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу с. Дуліби
- на 16 км+281 автодороги М-10 напрямок спрямування приладу с. Страдч
- на 13 км+317 автодороги М-11 напрямок спрямування приладу м. Львів
- на 71 км+630 автодороги М-11 напрямок спрямування приладу м. Львів
- на 433 км+537 автодороги Н-09 напрямок спрямування приладу м. Львів
м. Миколаїв
– просп. Центральний, 93, напрямок спрямування приладу вул. Мала Морська
м. Рівне
– вул. Київська, 92, напрямок спрямування приладу вул. Федорова
- вул. Київська, 92, напрямок спрямування приладу вул. Захисників Маріуполя
- вул. Соборна, 416, напрямок спрямування приладу вул. Є. Плужника
м. Черкаси
– вул. В’ячеслава Чорновола, 119, напрямок спрямування приладу вул. Гетьмана Сагайдачного
- вул. Сумгаїтська, 21, напрямок спрямування приладу вул. В. Вергая
- вул. Сумгаїтська, 21, напрямок спрямування приладу вул. Ак. Корольова
м. Біла Церква
– бульв. Олександрійський, 54, напрямок спрямування приладу вул. Фастівська (зокрема порушення правил руху, зупинки на смузі маршрутних т/з)
с. Білогородка, Бучанський р-н.
– вул. Володимирська (біля вул. Завальна, 2) напрямок спрямування приладу вул. Київська
Вінницька обл.
– на 417 км+514 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу
м. Вінниця
– на 368 км+580 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу м. Вінниця
– на 368 км+488 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу с-ще Літин
на 307 км+084 автодороги М-21 напрямок спрямування приладу
Волинська обл.
- на 54 км+015 автодороги Н-22 напрямок спрямування приладу с. Маньків
- на 142 км+324 автодороги М-19 напрямок спрямування приладу с. Княгининок
Івано-Франківська обл.
- на 224 км+687 автодороги Н-09 напрямок спрямування приладу с-ще Ворохта
- на 260 км+135 автодороги Н-09 напрямок спрямування приладу с-ще Делятин
- на 271 км+228 автодороги Н-09 напрямок спрямування приладу м. Івано-Франківськ
- на 181 км+215 автодороги Н-10 напрямок спрямування приладу с-ще Заболотів
- на 83 км+308 автодороги Н-10 напрямок спрямування приладу м. Калуш
- на 233 км+618 автодороги H-09 напрямок спрямування приладу м. Яремче
Рівненська обл.
- на 325 км+770 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу с. Кругле
- на 339 км+091 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Здолбунів
Тернопільська обл.
- на 48 км+821 автодороги Н-18 напрямок спрямування приладу м. Івано-Франківськ
- на 12 км+205 автодороги М-09 напрямок спрямування приладу м. Тернопіль
- на 316 км+542 автодороги М-19 напрямок спрямування приладу м. Тернопіль
- на 154 км+464 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу м. Тернопіль
Хмельницька обл.
- на 250 км+404 автодороги Н-25 напрямок спрямування приладу м. Старокостянтинів
Одеська обл.
- на 20 км+980 автодороги М-28 напрямок спрямування приладу м. Южне
Житомирська обл.
- на 247 км+239 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Рівне
Миколаївська обл.
– на 191 км+346 автодороги Н-24 напрямок спрямування приладу
Відповідальність за ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості) КУпАП:
-за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год — 340 грн;
-більш ніж на 50 км/год — 1700 грн.
Нагадуємо про локації всіх камер:
Адреси камер фотовідеофіксації та дозволена швидкість руху (mvs.gov.ua)
Департамент комунікації МВС УкраїниTweet