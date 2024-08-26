Ще 43 комплекси автофіксації порушень ПДР з’являться на дорогах України з 26 серпня

Загальна кількість становитиме 308.

42 — фіксуватимуть перевищення встановлених обмежень швидкості, один (м. Біла Церква) — перевищення встановлених обмежень швидкості руху та порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних т/з.

Розташування:

м. Львів

– вул. Любінська, 89, напрямок спрямування приладу вул. Бабія

– вул. Богданівська, 44, напрямок спрямування приладу вул. Пластова

– вул. Кульпарківська, 93, напрямок спрямування приладу вул. Городоцька

– вул. Кульпарківська, 64-А, напрямок спрямування приладу вул. Садова

Львівська обл.

на 62 км+177 автодороги М-11 напрямок спрямування приладу м. Мостиська

на 648 км+242 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу с. Дубина

на 58 км+876 автодороги М-11 напрямок спрямування приладу м. Львів

на 617 км+024 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу с. Дуліби

на 16 км+281 автодороги М-10 напрямок спрямування приладу с. Страдч

на 13 км+317 автодороги М-11 напрямок спрямування приладу м. Львів

на 71 км+630 автодороги М-11 напрямок спрямування приладу м. Львів

на 433 км+537 автодороги Н-09 напрямок спрямування приладу м. Львів

м. Миколаїв

– просп. Центральний, 93, напрямок спрямування приладу вул. Мала Морська

м. Рівне

– вул. Київська, 92, напрямок спрямування приладу вул. Федорова

вул. Київська, 92, напрямок спрямування приладу вул. Захисників Маріуполя

вул. Соборна, 416, напрямок спрямування приладу вул. Є. Плужника

м. Черкаси

– вул. В’ячеслава Чорновола, 119, напрямок спрямування приладу вул. Гетьмана Сагайдачного

вул. Сумгаїтська, 21, напрямок спрямування приладу вул. В. Вергая

вул. Сумгаїтська, 21, напрямок спрямування приладу вул. Ак. Корольова

м. Біла Церква

– бульв. Олександрійський, 54, напрямок спрямування приладу вул. Фастівська (зокрема порушення правил руху, зупинки на смузі маршрутних т/з)

с. Білогородка, Бучанський р-н.

– вул. Володимирська (біля вул. Завальна, 2) напрямок спрямування приладу вул. Київська

Вінницька обл.

– на 417 км+514 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу

м. Вінниця

– на 368 км+580 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу м. Вінниця

– на 368 км+488 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу с-ще Літин

на 307 км+084 автодороги М-21 напрямок спрямування приладу

Волинська обл.

на 54 км+015 автодороги Н-22 напрямок спрямування приладу с. Маньків

на 142 км+324 автодороги М-19 напрямок спрямування приладу с. Княгининок

Івано-Франківська обл.

на 224 км+687 автодороги Н-09 напрямок спрямування приладу с-ще Ворохта

на 260 км+135 автодороги Н-09 напрямок спрямування приладу с-ще Делятин

на 271 км+228 автодороги Н-09 напрямок спрямування приладу м. Івано-Франківськ

на 181 км+215 автодороги Н-10 напрямок спрямування приладу с-ще Заболотів

на 83 км+308 автодороги Н-10 напрямок спрямування приладу м. Калуш

на 233 км+618 автодороги H-09 напрямок спрямування приладу м. Яремче

Рівненська обл.

на 325 км+770 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу с. Кругле

на 339 км+091 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Здолбунів

Тернопільська обл.

на 48 км+821 автодороги Н-18 напрямок спрямування приладу м. Івано-Франківськ

на 12 км+205 автодороги М-09 напрямок спрямування приладу м. Тернопіль

на 316 км+542 автодороги М-19 напрямок спрямування приладу м. Тернопіль

на 154 км+464 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу м. Тернопіль

Хмельницька обл.

на 250 км+404 автодороги Н-25 напрямок спрямування приладу м. Старокостянтинів

Одеська обл.

на 20 км+980 автодороги М-28 напрямок спрямування приладу м. Южне

Житомирська обл.

на 247 км+239 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Рівне

Миколаївська обл.

– на 191 км+346 автодороги Н-24 напрямок спрямування приладу

Відповідальність за ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості) КУпАП:

-за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год — 340 грн;

-більш ніж на 50 км/год — 1700 грн.

Нагадуємо про локації всіх камер:

Адреси камер фотовідеофіксації та дозволена швидкість руху (mvs.gov.ua)

Департамент комунікації МВС України