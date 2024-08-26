Ще 43 комплекси автофіксації порушень ПДР з’являться на дорогах України з 26 серпня

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Загальна кількість  становитиме 308.

42 — фіксуватимуть перевищення встановлених обмежень швидкості, один (м. Біла Церква) — перевищення встановлених обмежень швидкості руху та порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних т/з.

Розташування:

м. Львів

–  вул. Любінська, 89, напрямок спрямування приладу вул. Бабія

–  вул. Богданівська, 44, напрямок спрямування приладу вул. Пластова

– вул. Кульпарківська, 93, напрямок спрямування приладу вул. Городоцька

– вул. Кульпарківська, 64-А, напрямок спрямування приладу вул. Садова

Львівська обл. 

  • на 62 км+177 автодороги М-11 напрямок спрямування приладу м. Мостиська
  • на 648 км+242 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу с. Дубина
  • на 58 км+876 автодороги М-11 напрямок спрямування приладу м. Львів
  • на 617 км+024 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу с. Дуліби
  • на 16 км+281 автодороги М-10 напрямок спрямування приладу с. Страдч
  • на 13 км+317 автодороги М-11 напрямок спрямування приладу м. Львів
  • на 71 км+630 автодороги М-11 напрямок спрямування приладу м. Львів
  • на 433 км+537 автодороги Н-09 напрямок спрямування приладу м. Львів

м. Миколаїв

– просп. Центральний, 93, напрямок спрямування приладу вул. Мала Морська

м. Рівне 

– вул. Київська, 92, напрямок спрямування приладу вул. Федорова

  • вул. Київська, 92, напрямок спрямування приладу вул. Захисників Маріуполя
  • вул. Соборна, 416, напрямок спрямування приладу вул. Є. Плужника

м. Черкаси

– вул. В’ячеслава Чорновола, 119, напрямок спрямування приладу вул. Гетьмана Сагайдачного

  • вул. Сумгаїтська, 21, напрямок спрямування приладу вул. В. Вергая
  • вул. Сумгаїтська, 21, напрямок спрямування приладу вул. Ак. Корольова

м. Біла Церква

– бульв. Олександрійський, 54, напрямок спрямування приладу вул. Фастівська (зокрема порушення правил руху, зупинки на смузі маршрутних т/з)

с. Білогородка, Бучанський р-н.

– вул. Володимирська (біля вул. Завальна, 2) напрямок спрямування приладу вул. Київська

Вінницька обл.

– на 417 км+514 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу

м. Вінниця 

– на 368 км+580 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу м. Вінниця

– на 368 км+488 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу с-ще Літин

на 307 км+084 автодороги М-21 напрямок спрямування приладу

Волинська обл.

  • на 54 км+015 автодороги Н-22 напрямок спрямування приладу с. Маньків
  • на 142 км+324 автодороги М-19 напрямок спрямування приладу с. Княгининок

Івано-Франківська обл.

  • на 224 км+687 автодороги Н-09 напрямок спрямування приладу с-ще Ворохта
  • на 260 км+135 автодороги Н-09 напрямок спрямування приладу с-ще Делятин
  • на 271 км+228 автодороги Н-09 напрямок спрямування приладу м. Івано-Франківськ
  • на 181 км+215 автодороги Н-10 напрямок спрямування приладу с-ще Заболотів
  • на 83 км+308 автодороги Н-10 напрямок спрямування приладу м. Калуш
  • на 233 км+618 автодороги H-09 напрямок спрямування приладу м. Яремче

Рівненська обл.

  • на 325 км+770 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу с. Кругле
  • на 339 км+091 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Здолбунів

Тернопільська обл. 

  • на 48 км+821 автодороги Н-18 напрямок спрямування приладу м. Івано-Франківськ
  • на 12 км+205 автодороги М-09 напрямок спрямування приладу м. Тернопіль
  • на 316 км+542 автодороги М-19 напрямок спрямування приладу м. Тернопіль
  • на 154 км+464 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу м. Тернопіль

Хмельницька обл. 

  • на 250 км+404 автодороги Н-25 напрямок спрямування приладу м. Старокостянтинів

Одеська обл. 

  • на 20 км+980 автодороги М-28 напрямок спрямування приладу м. Южне

Житомирська обл. 

  • на 247 км+239 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Рівне

Миколаївська обл.

– на 191 км+346 автодороги Н-24 напрямок спрямування приладу

Відповідальність за ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості) КУпАП:

-за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год — 340 грн;

-більш ніж на 50 км/год — 1700 грн.

Нагадуємо про локації всіх камер:

Адреси камер фотовідеофіксації та дозволена швидкість руху (mvs.gov.ua)

Департамент комунікації МВС України

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